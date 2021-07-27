Wildberries счёл неощутимым влияние украинских санкций

В компании Wildberries не ожидают негативного влияния украинских санкций на свою деятельность. Об этом говорится в заявлении интернет-ретейлера, распространённом во вторник. В то же время торговая площадка предупредила, что пострадать из-за ограничений могут украинские предприниматели и потребители, которые лишатся широкого ассортимента товаров по доступным ценам.

"Несмотря на быстрый рост популярности компании на Украине, объемы продаж в этой стране составляют 0,01% в текущем обороте Wildberries. Таким образом, по мнению компании, введённые санкции могут нанести ущерб только предпринимателям Украины и покупателям", — заключили в Wildberries.