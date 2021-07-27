Wildberries счёл неощутимым влияние украинских санкций
Оказалось, что объёмы продаж в этой стране составляют лишь 0,01% в текущем обороте интернет-ретейлера. То есть пострадают от ограничений в первую очередь украинские покупатели.
Фото © ТАСС / Алексей Зотов
В компании Wildberries не ожидают негативного влияния украинских санкций на свою деятельность. Об этом говорится в заявлении интернет-ретейлера, распространённом во вторник. В то же время торговая площадка предупредила, что пострадать из-за ограничений могут украинские предприниматели и потребители, которые лишатся широкого ассортимента товаров по доступным ценам.
"Несмотря на быстрый рост популярности компании на Украине, объемы продаж в этой стране составляют 0,01% в текущем обороте Wildberries. Таким образом, по мнению компании, введённые санкции могут нанести ущерб только предпринимателям Украины и покупателям", — заключили в Wildberries.
Напомним, что на днях президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против магазина Wildberries и его владелицы — самой богатой женщины России Татьяны Бакальчук. Причиной оказался тот факт, что на платформе продавалась форма Российской армии.
Однако призывы к ограничению работы Wildberries звучали на Украине и ранее. Громкий скандал разразился, когда пользователи обнаружили возможность заказать сувенирную продукцию с символикой РФ и СССР, российских силовых ведомств, военных подразделений и даже портреты Владимира Путина.
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