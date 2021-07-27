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В России предложили учредить новый праздник — День отца

Его предлагается отмечать в третье воскресенье октября. Уточняется, что инициатива поступила от уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой.

27 июля, 16:46
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Минтруд России подготовил проект о праздновании в стране Дня отца. Соответствующее предложение размещено на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Предлагаемая дата — третье воскресенье октября. Соответствующий проект указа президента размещён на общественное обсуждение", — указано в документе.

Отцам в России предложили давать пятидневный отпуск после рождения ребёнка

Отцам в России предложили давать пятидневный отпуск после рождения ребёнка

Уточняется, что инициатива о праздновании Дня отца поступила от уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой. Её предложение поддержали в Минтруде.

Ранее Кузнецова предложила снизить пенсионный возраст ухаживающим за внуками бабушкам. Это должно происходить с сохранением трудового стажа, отметила детский омбудсмен. Она также призвала разработать программу выплат для подобных случаев.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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