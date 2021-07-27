В России предложили учредить новый праздник — День отца
Его предлагается отмечать в третье воскресенье октября. Уточняется, что инициатива поступила от уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой.
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Минтруд России подготовил проект о праздновании в стране Дня отца. Соответствующее предложение размещено на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Предлагаемая дата — третье воскресенье октября. Соответствующий проект указа президента размещён на общественное обсуждение", — указано в документе.
Уточняется, что инициатива о праздновании Дня отца поступила от уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой. Её предложение поддержали в Минтруде.
Ранее Кузнецова предложила снизить пенсионный возраст ухаживающим за внуками бабушкам. Это должно происходить с сохранением трудового стажа, отметила детский омбудсмен. Она также призвала разработать программу выплат для подобных случаев.
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