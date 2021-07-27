В России предложили учредить новый праздник — День отца

Минтруд России подготовил проект о праздновании в стране Дня отца. Соответствующее предложение размещено на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Предлагаемая дата — третье воскресенье октября. Соответствующий проект указа президента размещён на общественное обсуждение", — указано в документе.

Уточняется, что инициатива о праздновании Дня отца поступила от уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой. Её предложение поддержали в Минтруде.