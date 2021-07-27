Юрист рассказал, что грозит тюменцу, избившему девушек в их же квартире
Эксперт отметил, что не понимает, почему поступок мужчины получил одобрение некоторых наших соотечественников. По его мнению, человек на самом деле труслив.
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Жителю Тюмени, который через балкон забрался к соседкам и избил их за шум в ночное время, может грозить до двух лет лишения свободы только за проникновение в жилище с применением насилия. Об этом Лайфу рассказал юрист Алексей Михальчик.
"Если он отдельно нанёс побои, если вред здоровью причинён лёгкий, это статья 116 или 115 — дополнительная статья Уголовного кодекса. Всё на усмотрение суда, может быть и без лишения свободы, в виде штрафа наказание", — отметил Михальчик.
Юрист добавил, что не понимает, почему общественность поддерживает поступок мужчины. Он отметил, что тюменец справился с девушками, если бы там были равные ему противники, то вряд ли конфликт вообще случился.
"По сути, человек трусливый, не вижу никакой отваги в том, что он полез и к девушкам применил силу", — заключил эксперт.
Напомним, тюменец через балкон залез в квартиру к соседкам и избил их. Агрессивный мужчина кидался на девушек и орал, не стесняясь в выражениях. Как утверждают устроившие девичник пострадавшие, приезда полиции они так и не дождались.
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