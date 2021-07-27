Юрист рассказал, что грозит тюменцу, избившему девушек в их же квартире

Жителю Тюмени, который через балкон забрался к соседкам и избил их за шум в ночное время, может грозить до двух лет лишения свободы только за проникновение в жилище с применением насилия. Об этом Лайфу рассказал юрист Алексей Михальчик.

"Если он отдельно нанёс побои, если вред здоровью причинён лёгкий, это статья 116 или 115 — дополнительная статья Уголовного кодекса. Всё на усмотрение суда, может быть и без лишения свободы, в виде штрафа наказание", — отметил Михальчик.

Юрист добавил, что не понимает, почему общественность поддерживает поступок мужчины. Он отметил, что тюменец справился с девушками, если бы там были равные ему противники, то вряд ли конфликт вообще случился.

"По сути, человек трусливый, не вижу никакой отваги в том, что он полез и к девушкам применил силу", — заключил эксперт.