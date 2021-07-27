Избитая соседом "вице-мисс Тюмень — 2018" в слезах пожаловалась на угрозы

Избитая тусовщица из Тюмени в слезах пожаловалась на угрозы и оскорбления. Видео © Instagram / Александра Першина

Жительница Тюмени Александра Першина, которая вместе с подругами пострадала от рук неадекватного мужчины во время празднования помолвки одной из девушек, пожаловалась в соцсетях на угрозы и оскорбления. Со слезами на глазах девушка рассказала, что подверглась ужасному хейту после того, как инцидент получил огласку.

"Меня сейчас полностью поливали грязью в моём же инстаграме. Ладно в других инстаграмах, в каких-то пабликах, ещё где-то, но никак не в моём, чтобы мне писали: "Сдохни, мразь", "Животное", "Тебе так и надо". Люди, вы серьёзно? Я добропорядочный человек, я много работаю, я бы не сказала, что как-то я громко отдыхаю", — поделилась Александра, которая в 2018 году стала "вице-мисс Тюмень".

Девушка отметила, что готова выплатить штраф за нарушение порядка (шум после 23:00 часов), добавив, что надеется на то, что мужчина понесёт наказание. Першина подчеркнула, что поведение девушек не даёт права их избивать, "но 90% мужчин, живущих в Тюмени, считают, что бить женщин — это нормально".