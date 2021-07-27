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Путин по видеосвязи запустит движение по второму Байкальскому тоннелю

Проект, который реализуется с 2014 года, соединит два субъекта России: Иркутскую область и Республику Бурятия.

27 июля, 15:52
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин 28 июля в режиме видеоконференции примет участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Новый тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два субъекта Российской Федерации: западный портал расположен в Иркутской области, а восточный — в Республике Бурятия. Строительство тоннеля началось в 2014 году в рамках проекта модернизации и развития БАМа и Транссиба, который реализуется в соответствии с поручениями президента и Правительства России", — рассказали о проекте в пресс-службе.

Отмечается, что в церемонии запуска примут участие строители и специалисты по эксплуатации. Для работы над проектом было задействовано 1500 человек и более 100 единиц различной техники.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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