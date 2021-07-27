НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Суд зарегистрировал миллионный иск экс-солистки "Ленинграда" Вокс к Шнурову

В базе инстанции уже появилась информация об иске, в котором артистка требует выплат исполнительского вознаграждения за 39 композиций.

27 июля, 15:27
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BA%D1%81,_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Alisa_Vox_at_Geek_Picnic_2016_(1).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Бывшая солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс подала иск к музыканту Сергею Шнурову с целью получать авторские отчисления за песни, которые были записаны с её участием в составе коллектива. Об этом Лайфу сообщил адвокат певицы Роман Лалаян.

"У нас сегодня зарегистрировали иск Алисы Вокс к Шнурову в Хамовническом суде, появилась информация в базе", — сказал нам Лалаян.

Сергей Шнуров: Я Евровидение вообще никогда не смотрел

Сергей Шнуров: Я Евровидение вообще никогда не смотрел

Ранее адвокат уже объяснял, за что Вокс требует с Сергея Шнурова 20 миллионов рублей. При этом авторские права исполнительница пока не оспаривает.

Россиянка подала в суд на Шнурова из-за текста песни "В Питере — пить"

Россиянка подала в суд на Шнурова из-за текста песни "В Питере — пить"

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Юлия Исупова
Юлия Исупова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Адвокат экс-солистки "Ленинграда" объяснил, за что Вокс требует с Шнурова 20 миллионов рублей

19 июня, 11:17

Голливудский красавец обнял Бузову на фото, и фанаты впали в ступор, узнав, кто это на самом деле

сегодня в 14:13

На Киркорова в центре Нью-Йорка "напал" гигантский питон

сегодня в 11:59

Россия предложила ООН проект конвенции против киберпреступности

сегодня в 15:41

Лайф публикует видео с места аварии у МГУ, где автобус влетел в столб

сегодня в 15:25

Новости партнеров

Layer 1