Суд зарегистрировал миллионный иск экс-солистки "Ленинграда" Вокс к Шнурову
В базе инстанции уже появилась информация об иске, в котором артистка требует выплат исполнительского вознаграждения за 39 композиций.
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Бывшая солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс подала иск к музыканту Сергею Шнурову с целью получать авторские отчисления за песни, которые были записаны с её участием в составе коллектива. Об этом Лайфу сообщил адвокат певицы Роман Лалаян.
"У нас сегодня зарегистрировали иск Алисы Вокс к Шнурову в Хамовническом суде, появилась информация в базе", — сказал нам Лалаян.
Ранее адвокат уже объяснял, за что Вокс требует с Сергея Шнурова 20 миллионов рублей. При этом авторские права исполнительница пока не оспаривает.
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