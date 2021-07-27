Суд зарегистрировал миллионный иск экс-солистки "Ленинграда" Вокс к Шнурову

Бывшая солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс подала иск к музыканту Сергею Шнурову с целью получать авторские отчисления за песни, которые были записаны с её участием в составе коллектива. Об этом Лайфу сообщил адвокат певицы Роман Лалаян.

"У нас сегодня зарегистрировали иск Алисы Вокс к Шнурову в Хамовническом суде, появилась информация в базе", — сказал нам Лалаян.