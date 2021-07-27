Лайф публикует видео с места аварии у МГУ, где автобус влетел в столб

Видео с места аварии у МГУ, где автобус влетел в столб. Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места аварии у здания МГУ на юго-западе Москвы, где автобус с пассажирами влетел в фонарный столб. По данным Госавтоинспекции столицы, в результате пострадали четыре человека, один из них — водитель автобуса — находится в тяжёлом состоянии. На место ДТП прибыл вертолёт.

На кадрах видно, что повреждён автобус № 111. В результате аварии у него сломан бампер. При этом фонарь, в который влетело транспортное средство, разбился, на асфальте разбросаны осколки стекла.