Лайф публикует видео с места аварии у МГУ, где автобус влетел в столб
По предварительным данным, во время движения водителю стало плохо. Сейчас мужчина находится в тяжёлом состоянии.
В распоряжении Лайфа оказалось видео с места аварии у здания МГУ на юго-западе Москвы, где автобус с пассажирами влетел в фонарный столб. По данным Госавтоинспекции столицы, в результате пострадали четыре человека, один из них — водитель автобуса — находится в тяжёлом состоянии. На место ДТП прибыл вертолёт.
На кадрах видно, что повреждён автобус № 111. В результате аварии у него сломан бампер. При этом фонарь, в который влетело транспортное средство, разбился, на асфальте разбросаны осколки стекла.
По предварительным данным, во время движения водителю стало плохо, в результате чего автобус и врезался в столб. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП, проводится проверка.
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