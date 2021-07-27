В Белоруссии объявлены экстремистскими ресурсы телеканала "Белсат"
Распространение информации из этих источников может привести к штрафу или аресту.
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Все информационные ресурсы польского телеканала "Белсат" признаны экстремистскими на территории Белоруссии. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова в своём телеграм-канале.
"Такое решение принято 27 июля судом Железнодорожного района Гомеля. Основанием для этого стали материалы проверки Управления ГУБОПиК МВД по Гомельской области", — отметила пресс-секретарь.
Чемоданова напомнила, что в Белоруссии распространение информации из экстремистских источников может повлечь за собой штраф или арест.
Ранее стало известно, что Белым домом рассматривается возможность введения новых санкций в отношении Белоруссии. В Госдепартаменте высказались по поводу намерения ввести новые ограничительные меры, которые должны будут затронуть нефтяной и калийный сектора экономики республики.
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