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В Белоруссии объявлены экстремистскими ресурсы телеканала "Белсат"

Распространение информации из этих источников может привести к штрафу или аресту.

27 июля, 15:08
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Все информационные ресурсы польского телеканала "Белсат" признаны экстремистскими на территории Белоруссии. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова в своём телеграм-канале.

"Такое решение принято 27 июля судом Железнодорожного района Гомеля. Основанием для этого стали материалы проверки Управления ГУБОПиК МВД по Гомельской области", — отметила пресс-секретарь.

Чемоданова напомнила, что в Белоруссии распространение информации из экстремистских источников может повлечь за собой штраф или арест.

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Ранее стало известно, что Белым домом рассматривается возможность введения новых санкций в отношении Белоруссии. В Госдепартаменте высказались по поводу намерения ввести новые ограничительные меры, которые должны будут затронуть нефтяной и калийный сектора экономики республики.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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