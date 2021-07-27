В Минпромторге предложили отмечать в России День качества
Закрепление этого праздничного дня в РФ будет способствовать формированию устойчивого интереса потребителей к качественным товарам и услугам, пояснили в ведомстве.
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В Минпромторге выступили с инициативой учредить в России День качества, который будет праздноваться каждый второй четверг ноября. Проект соответствующего указа президента опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
"В целях поддержки и развития деятельности, направленной на повышение качества продукции и услуг, постановляю установить День качества и отмечать его во второй четверг ноября", — говорится в тексте документа.
В Минпромторге отметили, что закрепление Дня качества в РФ будет способствовать формированию устойчивого интереса потребителей к качественным товарам и услугам, а также стимулированию российских предприятий и организаций совершенствовать выпускаемую продукцию или предоставляемые услуги. Кроме того, праздник будет важным информационным поводом для формирования идеологии качества среди органов госвласти, предприятий и общественности.
Подчёркивается, что дополнительных средств из федерального бюджета на реализацию проекта не потребуется.
Ранее Лайф рассказывал, что Оксана Пушкина предложила переименовать День защитника Отечества. Депутат считает, что это необходимо из-за активной роли женщин во всех областях и мирового тренда на гендерное равенство.
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