В Минпромторге предложили отмечать в России День качества

В Минпромторге выступили с инициативой учредить в России День качества, который будет праздноваться каждый второй четверг ноября. Проект соответствующего указа президента опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

"В целях поддержки и развития деятельности, направленной на повышение качества продукции и услуг, постановляю установить День качества и отмечать его во второй четверг ноября", — говорится в тексте документа.

В Минпромторге отметили, что закрепление Дня качества в РФ будет способствовать формированию устойчивого интереса потребителей к качественным товарам и услугам, а также стимулированию российских предприятий и организаций совершенствовать выпускаемую продукцию или предоставляемые услуги. Кроме того, праздник будет важным информационным поводом для формирования идеологии качества среди органов госвласти, предприятий и общественности.

Подчёркивается, что дополнительных средств из федерального бюджета на реализацию проекта не потребуется.