Назван признак постковидного синдрома, из-за которого нужно срочно бежать к офтальмологу

Некоторые переболевшие коронавирусом могут заметить "пятна" и "мушки" в глазах. Это может быть тревожным симптомом, с которым нужно срочно обратиться к врачу. Об этом рассказал вирусолог Евгений Тимаков.

"Очень много тромбозов сосудов сетчатки после коронавирусной инфекции, когда человек не воспринимает их, не понимает, что там микротромбик сидит — появилось пятнышко, и появилось. Зрение при этом не падает, но нужно срочно бежать к окулисту", — предупредил он в эфире "Вести FM".

Также переболевшие пациенты — вне зависимости от возраста — могут столкнуться с частыми головокружениями и обмороками, кроме того, им становится тяжелее переносить жару и физические нагрузки. Поэтому Тимаков советует пройти обследование у кардиолога и невропатолога.