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Назван признак постковидного синдрома, из-за которого нужно срочно бежать к офтальмологу

Также вирусолог Евгений Тимаков советует после выздоровления пройти обследование у кардиолога и невропатолога.

27 июля, 14:59
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Некоторые переболевшие коронавирусом могут заметить "пятна" и "мушки" в глазах. Это может быть тревожным симптомом, с которым нужно срочно обратиться к врачу. Об этом рассказал вирусолог Евгений Тимаков.

"Очень много тромбозов сосудов сетчатки после коронавирусной инфекции, когда человек не воспринимает их, не понимает, что там микротромбик сидит — появилось пятнышко, и появилось. Зрение при этом не падает, но нужно срочно бежать к окулисту", предупредил он в эфире "Вести FM".

Также переболевшие пациенты — вне зависимости от возраста — могут столкнуться с частыми головокружениями и обмороками, кроме того, им становится тяжелее переносить жару и физические нагрузки. Поэтому Тимаков советует пройти обследование у кардиолога и невропатолога.

Офтальмологи обнаружили ещё один признак "длительного коронавируса"

Офтальмологи обнаружили ещё один признак "длительного коронавируса"

А ранее российский учёный рассказал, кто чаще других подвержен снижению уровня интеллекта после ковида. Станислав Полторак отметил, что пациентам, столкнувшимся с "мозговым поражением", требуется медицинская помощь, так как одной "гимнастикой для ума" в этом случае не обойтись.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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