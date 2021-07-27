Назван признак постковидного синдрома, из-за которого нужно срочно бежать к офтальмологу
Также вирусолог Евгений Тимаков советует после выздоровления пройти обследование у кардиолога и невропатолога.
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Некоторые переболевшие коронавирусом могут заметить "пятна" и "мушки" в глазах. Это может быть тревожным симптомом, с которым нужно срочно обратиться к врачу. Об этом рассказал вирусолог Евгений Тимаков.
"Очень много тромбозов сосудов сетчатки после коронавирусной инфекции, когда человек не воспринимает их, не понимает, что там микротромбик сидит — появилось пятнышко, и появилось. Зрение при этом не падает, но нужно срочно бежать к окулисту", — предупредил он в эфире "Вести FM".
Также переболевшие пациенты — вне зависимости от возраста — могут столкнуться с частыми головокружениями и обмороками, кроме того, им становится тяжелее переносить жару и физические нагрузки. Поэтому Тимаков советует пройти обследование у кардиолога и невропатолога.
А ранее российский учёный рассказал, кто чаще других подвержен снижению уровня интеллекта после ковида. Станислав Полторак отметил, что пациентам, столкнувшимся с "мозговым поражением", требуется медицинская помощь, так как одной "гимнастикой для ума" в этом случае не обойтись.
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