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Врач объяснил исключение "российского" штамма ковида из списка для мониторинга ВОЗ

По словам специалиста, наша страна может запомниться очень многим, но явно не своим вариантом вируса.

27 июля, 14:48
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Все варианты ковида, которые вызывают озабоченность, попадают в перечень для мониторинга, а после тщательного анализа уже становится понятно, так ли мутация опасна на самом деле. Об этом Лайфу сообщил инфекционист Евгений Тимаков, комментируя новость о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) перестала отслеживать "российский" вариант CoViD-19.

"Если же видят, что штамм становится потенциально опасным, то его переводят в группу, которая представляет определённый интерес. А если уже становится действительно опасным эпидемиологически, то он переходит в группу, которая вызывает опасения (VOC)", — пояснил специалист Лайфу.

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Пандемия коронавируса запомнится надолго — и для каждой страны своими достижениями, включая вакцины, штаммы, волны и так далее, отметил Тимаков. По его словам, Россия может запомниться очень многим, но явно не своим вариантом вируса.

"Наша страна уже отличилась своими эффективными мерами контроля в начале эпидемии, своей вакциной, которая, с одной стороны, эффективна, а с другой стороны, быстро была зарегистрирована. И в связи с этим у научного сообщества было к этому много претензий. Хотя вакцина действительно хорошая и имеет мало побочных эффектов, лучше зарубежных аналогов", — отметил собеседник.

Россия также отличилась ещё и тем, что, первой создав антиковидную вакцину, хуже всех стран вошла в третью волну, добавил Тимаков. Вместе с тем он выразил надежду, что ситуация поменяется и наше государство запомнится исключительно как первая страна, которая изобрела и зарегистрировала лекарство, убивающее ковид.

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Ранее Лайф рассказывал, что специалисты ВОЗ перестали отслеживать "российский" штамм ковида. Также был понижен статус опасности "калифорнийского" варианта коронавируса "эпсилон".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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