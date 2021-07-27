Врач объяснил исключение "российского" штамма ковида из списка для мониторинга ВОЗ

Все варианты ковида, которые вызывают озабоченность, попадают в перечень для мониторинга, а после тщательного анализа уже становится понятно, так ли мутация опасна на самом деле. Об этом Лайфу сообщил инфекционист Евгений Тимаков, комментируя новость о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) перестала отслеживать "российский" вариант CoViD-19.

"Если же видят, что штамм становится потенциально опасным, то его переводят в группу, которая представляет определённый интерес. А если уже становится действительно опасным эпидемиологически, то он переходит в группу, которая вызывает опасения (VOC)", — пояснил специалист Лайфу.

Пандемия коронавируса запомнится надолго — и для каждой страны своими достижениями, включая вакцины, штаммы, волны и так далее, отметил Тимаков. По его словам, Россия может запомниться очень многим, но явно не своим вариантом вируса.

"Наша страна уже отличилась своими эффективными мерами контроля в начале эпидемии, своей вакциной, которая, с одной стороны, эффективна, а с другой стороны, быстро была зарегистрирована. И в связи с этим у научного сообщества было к этому много претензий. Хотя вакцина действительно хорошая и имеет мало побочных эффектов, лучше зарубежных аналогов", — отметил собеседник.

Россия также отличилась ещё и тем, что, первой создав антиковидную вакцину, хуже всех стран вошла в третью волну, добавил Тимаков. Вместе с тем он выразил надежду, что ситуация поменяется и наше государство запомнится исключительно как первая страна, которая изобрела и зарегистрировала лекарство, убивающее ковид.