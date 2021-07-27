В Тюмени мужчина проник в квартиру к компании девушек, закативших девичник, и избил их. Видео © Instagram / alexandra_pershina

В Тюмени местный житель залез к соседкам через балкон, решив остановить празднование помолвки одной из девушек. Видео опубликовала одна из пострадавших, Александра Першина, на своей странице в "Инстаграме".

Как рассказала россиянка, в компании подруг она отдыхала в квартире на первом этаже здания. В 23:30 неизвестный залез через балкон на кухню и начал бить всех присутствующих, в том числе и беременную.

"Первый удар пришёлся на беременную подругу. Её он пихнул ногой, отчего она упала и ударилась головой. Мы растерялись и не поняли, что происходит. Он стал бить, толкать всех остальных. Кричал и матерился. Вёл себя неадекватно", — объяснила Першина.

На видео попали кадры завершения конфликтной ситуации. Мужчина обматерил присутствующих и удалился через балкон, сказав тусовщицам идти спать. Правоохранители на вызов не приехали, поэтому девушки обратились в полицию, где у них не сразу, но приняли заявление. Однако дальше этого дело не пошло.

"Нам сказали, что заявку приняли, нужно ждать приезда полицейских. Прошёл час, два. Мы перезвонили снова, но нам опять ответили: "Ожидайте". С того момента прошло уже трое суток. В воскресенье мы сами поехали в полицию писать заявление на мужчину. Но нас опять остановили, попросили дождаться понедельника. Мол, документы не готовы. Настал понедельник, но опять бездействие со стороны полиции", — рассказала пострадавшая.

При этом, как отметила Першина, никто из соседей за всё время празднования не жаловался на подруг. Ближе к полуночи девушки сами переместились в квартиру с балкона, понимая, что могут кому-то помешать.

"Никто из соседей нам замечаний не делал, напротив, были те, кто, видя нас на балконе, махали нам, поздравляли. В двенадцатом часу мы с девочками уже занесли всё в квартиру, осознавая, что уже поздно и кому-то наши посиделки могут мешать", — сказала девушка.

Также стало известно, что напавший действительно живёт в том же доме, что и пострадавшие. Мужчина по имени Сергей недавно хвастался одному из своих друзей, что "избил соседей с третьего этажа за шум". Першина предположила, что они не первые, к кому он проникал домой.