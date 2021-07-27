Более 40% украинцев назвали себя одним народом с русскими

41% жителей Украины согласны с заявлением президента РФ Владимира Путина о том, что "русские и украинцы — один народ", относящийся к одному историческому и духовному пространству. Такие результаты показал опрос, проведённый украинской социологической группой "Рейтинг".

"На востоке [Украины], а также среди прихожан УПЦ МП с таким мнением согласно более 60%. Среди жителей западного региона, наоборот, более 70% не согласны с этим. Более 80% избирателей "Оппозиционной платформы", партий Мураева и Шария соглашаются с тезисом про "один народ", — сказано в релизе по результатам исследования.

По данным опроса, Украину преемницей Киевской Руси считает 75% респондентов, Россию — 8% опрошенных, ещё 9% — ни одну из двух стран.

Кроме того, рейтинг доверия к украинским политикам возглавляет Владимир Зеленский. Ему доверяют 45% респондентов, а не доверяют — 52%. Экс-премьеру Юлии Тимошенко не доверяют 68% сограждан, а доверяет — 31%. Бывшему президенту Украины Петру Порошенко доверяют 26% и не доверяют 72% жителей Незалежной.

В опросе, проведённом в период с 23 по 25 июля, приняли участие 2500 респондентов в возрасте от 18 лет.