НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Более 40% украинцев назвали себя одним народом с русскими

Отметим, что чуть больше половины населения Незалежной не доверяет президенту Владимиру Зеленскому.

27 июля, 14:21
<p>Фото © ТАСС / Robert Perry / POOL</p>

Фото © ТАСС / Robert Perry / POOL

41% жителей Украины согласны с заявлением президента РФ Владимира Путина о том, что "русские и украинцы — один народ", относящийся к одному историческому и духовному пространству. Такие результаты показал опрос, проведённый украинской социологической группой "Рейтинг".

"На востоке [Украины], а также среди прихожан УПЦ МП с таким мнением согласно более 60%. Среди жителей западного региона, наоборот, более 70% не согласны с этим. Более 80% избирателей "Оппозиционной платформы", партий Мураева и Шария соглашаются с тезисом про "один народ", — сказано в релизе по результатам исследования.

По данным опроса, Украину преемницей Киевской Руси считает 75% респондентов, Россию — 8% опрошенных, ещё 9% — ни одну из двух стран.

Кроме того, рейтинг доверия к украинским политикам возглавляет Владимир Зеленский. Ему доверяют 45% респондентов, а не доверяют — 52%. Экс-премьеру Юлии Тимошенко не доверяют 68% сограждан, а доверяет — 31%. Бывшему президенту Украины Петру Порошенко доверяют 26% и не доверяют 72% жителей Незалежной.

В опросе, проведённом в период с 23 по 25 июля, приняли участие 2500 респондентов в возрасте от 18 лет.

Депутат Рады предрёк Украине тяжёлые времена после статьи Путина

Депутат Рады предрёк Украине тяжёлые времена после статьи Путина

Напомним, 12 июля была опубликована статья президента России Владимира Путина об Украине. Она выпущена в двух вариантах — на русском и украинском языках. В ней российский лидер назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией, ещё раз назвал русских и украинцев одним народом, напомнив о наших общих цивилизационных истоках, а также описал, как Украину шаг за шагом втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой — "превратить Украину в плацдарм против России", но Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной".

Ключевой поворот: Как западные СМИ отреагировали на статью Путина об Украине

Ключевой поворот: Как западные СМИ отреагировали на статью Путина об Украине

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1