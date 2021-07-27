После скандала с платным спасением утопающих на VIP-пляже Сочи уволили маркетолога

"Что касается информации, размещённой на табличке с указанием стоимости спасения на воде, можем пояснить, что данная информация появилась вследствие проявления непрофессионализма отдельных сотрудников. В настоящий момент сотрудник службы маркетинга сёрф-станции Voda, ответственный за изготовление рекламной продукции, уволен, а табличка с допущенными в ней ошибками и формулировками уничтожена", — цитирует РИА "Новости" представителя пресс-службы администрации города.

Напомним, ранее один из отдыхающих показал VIP-пляж в Сочи, где утопающих спасают за 800 рублей. Именно такая сумма значится в перечне услуг. После общественного резонанса представитель сёрф-станции VODA, выставившей ценник за спасение на воде, рассказал, что на самом деле людей спасают бесплатно. Однако там не объяснили, как данная услуга оказалась в прайс-листе и зачем она вообще там нужна.