У ВИЧ-диссидентки, не лечившей от СПИДа маленькую дочь, ранее умер ещё один ребёнок

Жительница города Осинники в Кемеровской области, чья трёхлетняя дочь умерла от СПИДа из-за отсутствия лечения, ранее похоронила ещё и сына. Об этом сообщают источники Лайфа. По нашим данным, в начале лета у Ксении Д. умер младенец, которому было всего полтора месяца. Во время беременности она также не проходила антиретровирусную терапию, необходимую для снижения риска заражения плода. Кроме того, женщина вообще не наблюдалась у гинеколога, а также не поставила на учёт новорождённого сына. Причины смерти мальчика сейчас выясняются.

К моменту смерти второго ребёнка (трёхлетней девочки, о которой Лайф рассказывал ранее) суд всё-таки принял решение привлечь Ксению Д. к ответственности по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", но лишать её родительских прав было уже бессмысленно: к тому моменту она успела загубить обоих своих детей.

Источники Лайфа сообщают, что по факту смерти трёхлетней малышки возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", но сама мать пока не имеет процессуального статуса. Назначен ряд экспертиз.