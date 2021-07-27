Больше половины россиян никогда не слышали о бодипозитиве, показал опрос

Больше половины жителей России — 59% — никогда не слышали о бодипозитиве. При этом из тех, кто знает об этом явлении, 12% считают, что оно выступает за принятие собственного тела со всеми недостатками. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Кроме того, 3% россиян утверждают, что сторонники бодипозитива выступают против дискриминации по внешности, а 5% считают, что главное для последователей движения — здоровое тело и здоровый же образ жизни.

61% респондентов скорее согласны с тем, что бодипозитив избавляет людей от комплексов, связанных с особенностями внешности, а 15% думают, что он формирует эти комплексы.

"Почти половина россиян (49%) считают, что бодипозитив способствует соблюдению здорового образа жизни. Четверть опрошенных (25%) полагают, что он позволяет игнорировать здоровый образ жизни", — указали во ВЦИОМе.

Также 69% опрошенных придерживаются мнения, что бодипозитив воспитывает терпимое отношение общества к физическим особенностям людей. При этом 11% считают, что он усиливает негативное отношение к людям с физическими особенностями.

Телефонный опрос проводился 9 июля, в нём приняло участие 1600 совершеннолетних россиян.