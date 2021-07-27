Песков пообещал ознакомиться с отправленной ему книгой экс-пресс-секретаря Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал подарок, который ему отправила бывший пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель. Ранее она сообщила на своей странице в "Фейсбуке", что пришлёт по почте представителю Кремля свою книгу под названием "Каждый из нас президент". Отметим, что для Пескова Мендель подписала экземпляр своих трудов на русском языке.

"Конечно, когда получу, обязательно ознакомлюсь!" — приводит ТАСС слова Пескова.

Как указала Мендель, в её книге содержится "много позиций, которые важно знать об Украине". По её словам, один из экземпляров она также подарила Зеленскому.