Песков пообещал ознакомиться с отправленной ему книгой экс-пресс-секретаря Зеленского
Ранее Юлия Мендель подписала для представителя Кремля свои мемуары о работе в офисе главы Незалежной. По её словам, в них содержится "много позиций, которые важно знать об Украине".
Юлия Мендель. Фото © Facebook / Iuliia Mendel
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал подарок, который ему отправила бывший пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель. Ранее она сообщила на своей странице в "Фейсбуке", что пришлёт по почте представителю Кремля свою книгу под названием "Каждый из нас президент". Отметим, что для Пескова Мендель подписала экземпляр своих трудов на русском языке.
"Конечно, когда получу, обязательно ознакомлюсь!" — приводит ТАСС слова Пескова.
Как указала Мендель, в её книге содержится "много позиций, которые важно знать об Украине". По её словам, один из экземпляров она также подарила Зеленскому.
Напомним, в начале июля президент Украины уволил Юлию Мендель и назначил нового пресс-секретаря. Им стал 35-летний журналист Сергей Никифоров. До назначения на должность Никифоров вёл новости на телеканале "Украина 24", также долгое время работал на телеканале Euronews. Стоит отметить, что он является земляком Зеленского, так как родился в Кривом Роге.
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