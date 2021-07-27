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В Симферополе экстренно сел Boeing из Москвы с проблемами в двигателе

По данным Лайфа, на борту, принадлежащем авиакомпании "Якутия", находились 165 пассажиров и семеро членов экипажа. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.

27 июля, 14:14
<p>Фото © ТАСС/Мальгавко Сергей</p>

Фото © ТАСС/Мальгавко Сергей

Вылетевший из Москвы пассажирский Boeing-737 совершил экстренную посадку в Симферополе из-за вибраций в двигателе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

"В аэропорту Симферополя произвел экстренную посадку Boeing-737 с вибрацией двигателя. Посадка прошла благополучно", — сказал собеседник агентства.

По данным Лайфа, на борту, принадлежащем авиакомпании "Якутия", находились 165 пассажиров и семеро членов экипажа. Никто не пострадал. Подробности выясняются.

Экстренно приземлившийся в Домодедово самолёт Belavia садился с одним двигателем

Экстренно приземлившийся в Домодедово самолёт Belavia садился с одним двигателем

Накануне самолёт белорусской авиакомпании "Белавиа", следовавший по маршруту Минск — Анталья, подал сигнал тревоги над Белгородской областью. Воздушному судну пришлось приземлиться в Домодедово. Позже Лайф узнал, что лайнер садился с одним рабочим двигателем.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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