В Симферополе экстренно сел Boeing из Москвы с проблемами в двигателе

По данным Лайфа, на борту, принадлежащем авиакомпании "Якутия", находились 165 пассажиров и семеро членов экипажа. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.