В Симферополе экстренно сел Boeing из Москвы с проблемами в двигателе
По данным Лайфа, на борту, принадлежащем авиакомпании "Якутия", находились 165 пассажиров и семеро членов экипажа. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.
Фото © ТАСС/Мальгавко Сергей
Вылетевший из Москвы пассажирский Boeing-737 совершил экстренную посадку в Симферополе из-за вибраций в двигателе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.
"В аэропорту Симферополя произвел экстренную посадку Boeing-737 с вибрацией двигателя. Посадка прошла благополучно", — сказал собеседник агентства.
По данным Лайфа, на борту, принадлежащем авиакомпании "Якутия", находились 165 пассажиров и семеро членов экипажа. Никто не пострадал. Подробности выясняются.
Накануне самолёт белорусской авиакомпании "Белавиа", следовавший по маршруту Минск — Анталья, подал сигнал тревоги над Белгородской областью. Воздушному судну пришлось приземлиться в Домодедово. Позже Лайф узнал, что лайнер садился с одним рабочим двигателем.
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