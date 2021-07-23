В Петербурге женщина палкой избила двух детей и сотрудницу полиции

В Санкт-Петербурге агрессивная женщина напала на двух детей, а потом избила сотрудницу полиции, которая пыталась защитить мальчиков. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на СУ СКР по Северной столице.

Инцидент произошёл 20 июля у дома № 41 по Шуваловскому проспекту. Женщина напала на двух девятилетних мальчиков. Одного ребёнка она просто толкнула, а вот второго сильно побила — повалила на землю и избила деревянной палкой. У мальчика множественные раны на туловище и верхних конечностях. На место происшествия прибыла сотрудница полиции, однако её просьбы остановить избиение злоумышленница проигнорировала и нанесла ей несколько ударов по голове и рукам.

Позже полиция нашла нападавшую. Ею оказалась женщина 44 лет. В отношении неё возбуждены уголовные дела по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Хулиганство".