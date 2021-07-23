Директор ЦРУ признался, что поседел во время работы послом США в России

"Большинство седых волос у меня появилось, когда я служил в России", — отметил 65-летний Бёрнс в интервью радиостанции NPR.

Таким образом директор ЦРУ указал на свой богатый российский опыт, отвечая на вопрос о кибератаках, в которых Вашингтон винит "российских хакеров".

Напомним, Бёрнс занимал пост посла США в России с 2005 по 2008 год. Помимо этого он работал послом США в Иордании и участвовал во множестве переговоров по ближневосточной тематике. С 2008 по 2011 год Бёрнс занимал должность заместителя главы Госдепартамента США. В марте его назначили на пост директора ЦРУ.