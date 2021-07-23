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Директор ЦРУ признался, что поседел во время работы послом США в России

Таким образом он указал на свой богатый российский опыт, отвечая на вопрос о кибератаках, в которых Вашингтон винит "российских хакеров".

22 июля, 23:39
<p>Фото © ТАСС / Pool Via Cnp / CNP via ZUMA Wire</p>

Фото © ТАСС / Pool Via Cnp / CNP via ZUMA Wire

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс признался, что поседел, когда работал послом Соединённых Штатов в Москве.

"Большинство седых волос у меня появилось, когда я служил в России", — отметил 65-летний Бёрнс в интервью радиостанции NPR.

Таким образом директор ЦРУ указал на свой богатый российский опыт, отвечая на вопрос о кибератаках, в которых Вашингтон винит "российских хакеров".

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Напомним, Бёрнс занимал пост посла США в России с 2005 по 2008 год. Помимо этого он работал послом США в Иордании и участвовал во множестве переговоров по ближневосточной тематике. С 2008 по 2011 год Бёрнс занимал должность заместителя главы Госдепартамента США. В марте его назначили на пост директора ЦРУ.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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