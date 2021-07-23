Стоимость ремонта квартир в России с начала пандемии выросла на треть

С начала пандемии коронавируса стоимость ремонта квартир и дач выросла на 32% из-за подорожания стройматериалов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на участников рынка недвижимости.

По данным издания, сейчас производителей по жалобам граждан проверяет Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Отмечается, что рост усилился летом этого года. По мнению ряда экспертов, стоимость ремонта может вырасти ещё на 5–7%.

Согласно данным Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), с четвёртого квартала 2020 года больше всего подорожали металлопрокат (на 80–100%), древесина (на 40–70%), битум дорожный (на 40–60%) и утеплители (на 20–40%). Кроме того, возросла стоимость фанеры, отделочных материалов, электротехнической и кабельной продукции, а также пластиковых окон.

"Это системная проблема: к росту цен приводит инфляция, колебания валютных курсов, сбой в цепочке поставок, грузовой и логистический кризис. Так, из-за удорожания пластика почти на 70% мы наблюдаем рост цен на сантехнику, фурнитуру, электротовары", — отметил директор по строительству ИСГ "Мармакс" Юрий Хербер.

Он добавил, что из-за валютных колебаний и увеличения стоимости доставки дорожают импортные материалы чистовой отделки, такие как напольные покрытия, краска и плитка. Также на стоимость ремонта повлиял дефицит рабочих рук из-за нехватки мигрантов, пояснил управляющий партнёр "Векторстройфинанса" Андрей Колочинский.

В свою очередь, партнёр архитектурного бюро Syntaxis Александр Стариков подчеркнул, что подорожание стройматериалов фиксируется на всех мировых рынках. По словам эксперта, резкий рост потребности в них произошёл при неполном восстановлении темпов производства и перевозок после отмены локдаунов.