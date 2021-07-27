В Москве пассажирский автобус влетел в столб возле здания МГУ

Отмечается, что в результате происшествия пострадали пять человек, однако не уточняется, какие именно травмы они получили и в каком состоянии находятся. Очевидцы делятся фото с места происшествия в соцсетях, на которых видно, что один из пострадавших лежит недалеко от места столкновения, а над ним склонились сотрудники скорой помощи. На кадрах также видно, что повреждён автобус № 111. В результате аварии у него поломался бампер. При этом фонарь, в который влетело транспортное средство, разбился, на асфальте разбросаны осколки стекла.