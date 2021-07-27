В Москве пассажирский автобус влетел в столб возле здания МГУ
По данным Лайфа, в результате ДТП пострадали пять человек, однако неизвестно, какие именно травмы они получили и в каком состоянии находятся.
Фото © Telegram / Новости Москвы
Автобус с пассажирами влетел в фонарный столб рядом с главным зданием МГУ имени М.В. Ломоносова на юго-западе Москвы. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
Отмечается, что в результате происшествия пострадали пять человек, однако не уточняется, какие именно травмы они получили и в каком состоянии находятся. Очевидцы делятся фото с места происшествия в соцсетях, на которых видно, что один из пострадавших лежит недалеко от места столкновения, а над ним склонились сотрудники скорой помощи. На кадрах также видно, что повреждён автобус № 111. В результате аварии у него поломался бампер. При этом фонарь, в который влетело транспортное средство, разбился, на асфальте разбросаны осколки стекла.
Пресс-служба Дептранса уточняет, что ДТП произошло ориентировочно в 17 часов у дома № 1 микрорайона "Ленинские горы". Подробности происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве водитель сбил двух пешеходов и скрылся. Сотрудникам полиции удалось обнаружить и задержать подозреваемого в наезде в том же районе.
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