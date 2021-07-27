Россия предложила ООН проект конвенции против киберпреступности

Россия стала первой в мире страной, которая внесла в специальный комитет ООН проект конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"Сегодня в штаб-квартире ООН в Вене межведомственная российская делегация, возглавляемая заместителем генерального прокурора Российской Федерации Петром Городовым, на встрече с исполняющим обязанности исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступности Деннисом Чатчавалитом официально внесла российский проект конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях", — указали в ведомстве.

В Генпрокуратуре отметили, что копия проекта стандартов передана председателю специального комитета ООН по разработке конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях Фаузие Мебарки.

"Проект конвенции имеет целый ряд преимуществ. Он учитывает современные вызовы и угрозы в сфере международной информационной безопасности, вводит новые составы преступлений, совершаемых с использованием ИКТ", — подчёркивается в релизе.

Кроме того, ведомство добавило, что "проект расширяет сферу международного сотрудничества в вопросах выдачи и оказания правовой помощи по угловым делам, включая выявление, арест, конфискацию и возврат активов".

"Тем самым Российская Федерация предлагает мировому сообществу собственные наработки, которые могли бы лечь в основу будущего всеобъемлющего инструмента для его дальнейшего наполнения с учётом позиций государств всего мира", — пояснили в Генпрокуратуре.