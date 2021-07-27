НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россия предложила ООН проект конвенции против киберпреступности

Указанные стандарты предусматривают борьбу с криминальным использованием криптовалюты и преступлениями, которые совершаются при помощи информационных технологий.

27 июля, 15:41
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Россия стала первой в мире страной, которая внесла в специальный комитет ООН проект конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"Сегодня в штаб-квартире ООН в Вене межведомственная российская делегация, возглавляемая заместителем генерального прокурора Российской Федерации Петром Городовым, на встрече с исполняющим обязанности исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступности Деннисом Чатчавалитом официально внесла российский проект конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях", — указали в ведомстве.

В Генпрокуратуре отметили, что копия проекта стандартов передана председателю специального комитета ООН по разработке конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях Фаузие Мебарки.

"Проект конвенции имеет целый ряд преимуществ. Он учитывает современные вызовы и угрозы в сфере международной информационной безопасности, вводит новые составы преступлений, совершаемых с использованием ИКТ", — подчёркивается в релизе.

Из США депортировали россиянина, осуждённого за попытку взлома компании Tesla

Из США депортировали россиянина, осуждённого за попытку взлома компании Tesla

Кроме того, ведомство добавило, что "проект расширяет сферу международного сотрудничества в вопросах выдачи и оказания правовой помощи по угловым делам, включая выявление, арест, конфискацию и возврат активов".

"Тем самым Российская Федерация предлагает мировому сообществу собственные наработки, которые могли бы лечь в основу будущего всеобъемлющего инструмента для его дальнейшего наполнения с учётом позиций государств всего мира", — пояснили в Генпрокуратуре.

Напомним, лидер США Джо Байден уверен в том, что Россия и Америка могут сотрудничать в вопросе кибербезопасности. Также в Белом доме отметили, что Вашингтон передавал России множество конкретных запросов о привлечении к ответственности хакеров.

"МегаФон" запустил обучающую платформу для защиты от киберугроз

"МегаФон" запустил обучающую платформу для защиты от киберугроз

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

ООН просит Китай не отказываться от сотрудничества в расследовании происхождения ковида

23 июля, 19:04

Песков — о выполнении женевских договорённостей: Главное, что идут контакты

сегодня в 10:09

В Минпромторге предложили отмечать в России День качества

сегодня в 15:00

Назван российский регион, первым достигший коллективного иммунитета к ковиду

сегодня в 15:47

Суд зарегистрировал миллионный иск экс-солистки "Ленинграда" Вокс к Шнурову

сегодня в 15:27

Новости партнеров

Layer 1