Назван российский регион, первым достигший коллективного иммунитета к ковиду

Чечня стала первым регионом в России, достигшим коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщил глава Минздрава республики Эльхан Сулейманов.

"Чеченская Республика первой достигла охвата вакцинации 60% от численности взрослого населения. Мы достаточно быстро подняли темпы вакцинации: если помните, было обращение главы республики, после которого люди активно начали прививаться", — рассказал министр.

По словам Сулейманова, на данный момент прививки от инфекции сделали 568 тысяч жителей республики из 909 тысяч людей.