Назван российский регион, первым достигший коллективного иммунитета к ковиду
Там вакцинировалось 568 тысяч человек, что составляет 60% от взрослого населения, сообщил местный министр здравоохранения.
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Чечня стала первым регионом в России, достигшим коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщил глава Минздрава республики Эльхан Сулейманов.
"Чеченская Республика первой достигла охвата вакцинации 60% от численности взрослого населения. Мы достаточно быстро подняли темпы вакцинации: если помните, было обращение главы республики, после которого люди активно начали прививаться", — рассказал министр.
По словам Сулейманова, на данный момент прививки от инфекции сделали 568 тысяч жителей республики из 909 тысяч людей.
Ранее Лайф рассказывал, что работодателям дали право отстранять сотрудников за отказ от вакцинации. Это произойдёт, если у работника не будет медотвода от прививки против ковида.
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