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Назван российский регион, первым достигший коллективного иммунитета к ковиду

Там вакцинировалось 568 тысяч человек, что составляет 60% от взрослого населения, сообщил местный министр здравоохранения.

27 июля, 15:47
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Чечня стала первым регионом в России, достигшим коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщил глава Минздрава республики Эльхан Сулейманов.

"Чеченская Республика первой достигла охвата вакцинации 60% от численности взрослого населения. Мы достаточно быстро подняли темпы вакцинации: если помните, было обращение главы республики, после которого люди активно начали прививаться", рассказал министр.

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По словам Сулейманова, на данный момент прививки от инфекции сделали 568 тысяч жителей республики из 909 тысяч людей.

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Ранее Лайф рассказывал, что работодателям дали право отстранять сотрудников за отказ от вакцинации. Это произойдёт, если у работника не будет медотвода от прививки против ковида.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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