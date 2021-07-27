Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ
Руслан Хомчак отправлен в отставку, а вместо него высокий пост занял Валерий Залужный. Это он командовал неудачными стрельбами, когда не сработал американский ракетный комплекс Javelin.
Президент Украины уволил главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, назначив на эту должность Валерия Залужного. Об этом заявил во вторник на брифинге пресс-секретарь президента страны Сергей Никифоров.
"С должности уходит главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак, это решение президента. На место главнокомандующего назначен Валерий Залужный, командующий оперативного командования "Север", — проинформировал он.
Хомчак занимал свой пост с мая 2019 года, сменив ушедшего в отставку Виктора Муженко. Почти сразу после назначения он отметился тем, что не смог правильно надеть бронежилет перед Зеленским. А в этом году Руслан Хомчак подал в суд на Министерство обороны страны, потребовав отмены дисциплинарных взысканий, вынесенных по результатам служебной проверки крушения самолёта Ан-26 в сентябре прошлого года.
Конфуз в присутствии Зеленского. На Украине во время учений не сработал американский ракетный комплекс Javelin
Новый глава украинской армии тоже успел прославиться благодаря скандалу на прежнем месте службы. Как уже рассказывал Лайф, именно Залужный в своё время руководил учениями "Объединённые усилия – 2020" на полигоне Широкий Лан в Николаевской области Украины. Гвоздём программы должно было стать испытание американского переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) FGM-148 Javelin. Посмотреть на стрельбы прибыл лично президент Украины Владимир Зеленский, однако оценить "убийцу танков", как называют этот комплекс на Западе, ему так и не удалось — Javelin не сработал, а Залужному пришлось объясняться.
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