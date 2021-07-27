Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ

Новый глава украинской армии тоже успел прославиться благодаря скандалу на прежнем месте службы. Как уже рассказывал Лайф, именно Залужный в своё время руководил учениями "Объединённые усилия – 2020" на полигоне Широкий Лан в Николаевской области Украины. Гвоздём программы должно было стать испытание американского переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) FGM-148 Javelin. Посмотреть на стрельбы прибыл лично президент Украины Владимир Зеленский, однако оценить "убийцу танков", как называют этот комплекс на Западе, ему так и не удалось — Javelin не сработал, а Залужному пришлось объясняться.