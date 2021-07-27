В Пермском крае многодетную мать-инвалида выселили из дома родные бывшего мужа

В Пермском крае многодетную мать-инвалида выселили из дома родственники бывшего мужа. Видео © LIFE

В Пермском крае многодетная мать пытается вернуть себе дом, из которого её вместе с детьми выселили родственники бывшего мужа, вскрыв дверь болгаркой. Об этом сама Вилена Попова рассказала Лайфу. По словам женщины, дом они с мужем Павлом строили на общие средства, однако ни она, ни дети — трое общих и дочь Вилены от первого брака — не были в нём прописаны и не имеют долей.

"Всё это было на детские пособия. Детям не покупала игрушки, всё отдавала папе, потому что папа сказал: "У меня ремонт". В кружки, в секции не записывала детей, [говорил]: "У меня ремонт, давай жить в комфортном доме". Всё отдавали папе. Папа нас не прописал, также никакие доли нам не выделял", — рассказала Попова в беседе с Лайфом.

Отметим, что сам бывший муж Вилены сейчас находится в колонии строгого режима — год назад его осудили на 17 лет после того, как выяснилось, что в 2015 и 2017 годах он пытался изнасиловать падчерицу. Жуткие подробности вскрылись случайно: в один из дней муж жестоко избил Вилену из ревности на глазах у детей. После этого конфликта женщина предложила детям обратиться к психологу, что вызвало истерику у старшей дочери. Девочка попросила не водить её к специалисту и рассказала о произошедшем.

По мнению женщины, Павел учинил скандал после того, как его сестра рассказала о якобы изменах Вилены. Сделала она это для того, чтобы мужчина выгнал супругу с детьми из дома, а родственница смогла заполучить заветное жилище, которое давно пыталась "оттяпать".

Отметим, что до этих ужасных событий в семье Вилены всё было спокойно, она даже написала рассказ о семейном счастье, который опубликовали в книге "Мой муж — моя крепость". Однако после того, как страшная правда всплыла, женщина развелась с супругом и лишила его родительских прав, также случился арест. А немного позже к дому приехала сестра Павла, предоставив генеральную доверенность на недвижимость, выданную братом, и спилила дверь болгаркой. При этом сам бывший глава семейства из тюрьмы писал, что разрешает жить в доме Вилене и детям, которым сейчас приходится впятером ютиться в комнате площадью 21 квадратный метр. Его родственники уже выставили дом на продажу.

"Дети спят на двухместном диване втроём. У меня есть дочка-подросток, которой уже 14 лет — мы спим на полу. А так, как начнётся учебный год, и как мы тут будем справляться, я не знаю", — поделилась Попова.

При этом сама Вилена является инвалидом третьей группы. По вопросу дома она уже неоднократно обращалась в правоохранительные органы, в том числе прокуратуру, но все заявления так и остались без ответа. Представитель семьи Гига Кадагидзе, в свою очередь, заявил, что будет добиваться разделения имущества, а также чтобы детей прописали в этом доме. Он подчеркнул, что выселять или вселять граждан куда-либо имеет право только суд.

"Закон говорит одно: лишение родительских прав не освобождает от обязанности содержать своего ребёнка. При этом ребёнок сохраняет имущественные права, основанные на факте родства, в том числе право на получение наследства", — отметил Кадагидзе.