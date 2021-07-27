Лайф публикует список пострадавших в ДТП с автобусом возле здания МГУ
Одну из женщин, получившую закрытый перелом колена, доставили в больницу с помощью вертолёта экстренных служб.
В результате ДТП с городским автобусом, который влетел в столб возле здания МГУ имени М.В. Ломоносова в столице, пять человек получили различные травмы, включая водителя транспортного средства. Лайф публикует список пострадавших.
- Рейфудин К., 55 лет, водитель автобуса (политравма, сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая трава, тупая травма груди);
- пассажирка (состояние средней тяжести, закрытый перелом колена);
- Галина С., пассажирка (состояние средней тяжести, закрытая черепно-мозговая травма);
- Татьяна С.;
- Ольга О.
По данным источника Лайфа, водитель находится в тяжёлом состоянии, его госпитализировали. Мужчина отметил, что потерял сознание за рулём и не помнит, что было дальше. Кроме того, женщину, получившую перелом колена, доставили в больницу с помощью вертолёта экстренных служб. В распоряжении Лайфа оказалось видео, как пострадавшую грузят на борт летательного аппарата.
Напомним, авария произошла сегодня, 27 июля. В ДТП попал автобус № 111. В результате аварии у него сломан бампер. При этом фонарь, в который влетело транспортное средство, разбился, на асфальте разбросаны осколки стекла.
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