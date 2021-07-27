Лайф публикует список пострадавших в ДТП с автобусом возле здания МГУ

Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В результате ДТП с городским автобусом, который влетел в столб возле здания МГУ имени М.В. Ломоносова в столице, пять человек получили различные травмы, включая водителя транспортного средства. Лайф публикует список пострадавших.

Рейфудин К., 55 лет, водитель автобуса (политравма, сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая трава, тупая травма груди);

пассажирка (состояние средней тяжести, закрытый перелом колена);

Галина С., пассажирка (состояние средней тяжести, закрытая черепно-мозговая травма);

Татьяна С.;

Ольга О.

По данным источника Лайфа, водитель находится в тяжёлом состоянии, его госпитализировали. Мужчина отметил, что потерял сознание за рулём и не помнит, что было дальше. Кроме того, женщину, получившую перелом колена, доставили в больницу с помощью вертолёта экстренных служб. В распоряжении Лайфа оказалось видео, как пострадавшую грузят на борт летательного аппарата.