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Лайф публикует список пострадавших в ДТП с автобусом возле здания МГУ

Одну из женщин, получившую закрытый перелом колена, доставили в больницу с помощью вертолёта экстренных служб.

27 июля, 16:15

Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В результате ДТП с городским автобусом, который влетел в столб возле здания МГУ имени М.В. Ломоносова в столице, пять человек получили различные травмы, включая водителя транспортного средства. Лайф публикует список пострадавших.

  • Рейфудин К., 55 лет, водитель автобуса (политравма, сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая трава, тупая травма груди);
  • пассажирка (состояние средней тяжести, закрытый перелом колена);
  • Галина С., пассажирка (состояние средней тяжести, закрытая черепно-мозговая травма);
  • Татьяна С.;
  • Ольга О.
Лайф публикует видео с места аварии у МГУ, где автобус влетел в столб

Лайф публикует видео с места аварии у МГУ, где автобус влетел в столб

По данным источника Лайфа, водитель находится в тяжёлом состоянии, его госпитализировали. Мужчина отметил, что потерял сознание за рулём и не помнит, что было дальше. Кроме того, женщину, получившую перелом колена, доставили в больницу с помощью вертолёта экстренных служб. В распоряжении Лайфа оказалось видео, как пострадавшую грузят на борт летательного аппарата.

Напомним, авария произошла сегодня, 27 июля. В ДТП попал автобус № 111. В результате аварии у него сломан бампер. При этом фонарь, в который влетело транспортное средство, разбился, на асфальте разбросаны осколки стекла.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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