В США умер вокалист Metal Church Майк Хоу
55-летний музыкант скончался в своём доме в Калифорнии. Причины его смерти не называются.
Майк Хоу. Фото © instagram / metalchurchofficial
В США в возрасте 55 лет скончался вокалист известной американской метал-группы Metal Church Майк Хоу. О смерти музыканта сообщается на странице коллектива в "Фейсбуке".
"С глубочайшим сожалением мы вынуждены сообщить о кончине нашего брата, нашего друга и настоящей легенды хеви-метал музыки. Майк Хау скончался сегодня (26 июля. — Прим. Лайфа) утром", — говорится в релизе.
Уточняется, что 55-летний музыкант умер в своём доме в Калифорнии. Конкретные причины его смерти не называются.
Metal Church — американская метал-группа, основанная в 1980 году в Сан-Франциско. Коллектив выпустил более 12 студийных альбомов, последний из которых вышел 7 декабря 2018 года.
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