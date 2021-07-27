В США умер вокалист Metal Church Майк Хоу

В США в возрасте 55 лет скончался вокалист известной американской метал-группы Metal Church Майк Хоу. О смерти музыканта сообщается на странице коллектива в "Фейсбуке".

"С глубочайшим сожалением мы вынуждены сообщить о кончине нашего брата, нашего друга и настоящей легенды хеви-метал музыки. Майк Хау скончался сегодня (26 июля. — Прим. Лайфа) утром", — говорится в релизе.

Уточняется, что 55-летний музыкант умер в своём доме в Калифорнии. Конкретные причины его смерти не называются.

Metal Church — американская метал-группа, основанная в 1980 году в Сан-Франциско. Коллектив выпустил более 12 студийных альбомов, последний из которых вышел 7 декабря 2018 года.