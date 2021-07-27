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В США умер вокалист Metal Church Майк Хоу

55-летний музыкант скончался в своём доме в Калифорнии. Причины его смерти не называются.

27 июля, 16:04
<p>Майк Хоу. Фото © instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/COJKxETnnaO/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">metalchurchofficial</a></p>

Майк Хоу. Фото © instagram / metalchurchofficial

В США в возрасте 55 лет скончался вокалист известной американской метал-группы Metal Church Майк Хоу. О смерти музыканта сообщается на странице коллектива в "Фейсбуке".

"С глубочайшим сожалением мы вынуждены сообщить о кончине нашего брата, нашего друга и настоящей легенды хеви-метал музыки. Майк Хау скончался сегодня (26 июля. — Прим. Лайфа) утром", — говорится в релизе.

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Уточняется, что 55-летний музыкант умер в своём доме в Калифорнии. Конкретные причины его смерти не называются.

Metal Church — американская метал-группа, основанная в 1980 году в Сан-Франциско. Коллектив выпустил более 12 студийных альбомов, последний из которых вышел 7 декабря 2018 года.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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