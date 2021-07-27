В Петербурге могут запретить движение гидроциклов на Неве

Власти Санкт-Петербурга намерены запретить катание на гидроциклах на Неве в историческом центре Северной столицы. Об этом сообщается на сайте администрации города.

"[Дополнить] правила пунктом следующего содержания: запрещено плавание на водных мотоциклах (гидроциклах) на участке акватории реки Невы, ограниченной Литейным, Сампсониевским, Тучковым и Благовещенским мостами", — указано в документе.

На данный момент маломерным судам запрещено лишь мешать движению крупных судов и двигаться под пролётами мостов в период их разводки. Что же касается гидроциклов, то их нельзя использовать на некоторых каналах, включая канал Грибоедова, Ново-Адмиралтейский канал и Зимнюю канавку.