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В Петербурге могут запретить движение гидроциклов на Неве

Речь идёт об участке акватории, ограниченном Литейным, Сампсониевским, Тучковым и Благовещенским мостами.

27 июля, 16:30
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Власти Санкт-Петербурга намерены запретить катание на гидроциклах на Неве в историческом центре Северной столицы. Об этом сообщается на сайте администрации города.

"[Дополнить] правила пунктом следующего содержания: запрещено плавание на водных мотоциклах (гидроциклах) на участке акватории реки Невы, ограниченной Литейным, Сампсониевским, Тучковым и Благовещенским мостами", — указано в документе.

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На данный момент маломерным судам запрещено лишь мешать движению крупных судов и двигаться под пролётами мостов в период их разводки. Что же касается гидроциклов, то их нельзя использовать на некоторых каналах, включая канал Грибоедова, Ново-Адмиралтейский канал и Зимнюю канавку.

Ранее Лайф рассказывал, что в России предложили запретить детям купаться без спасательных жилетов. По мнению автора инициативы, чаще всего в группе риска находятся ребята в возрасте до шести лет. Даже на мелководном участке у них не всегда есть необходимые навыки плавания, чтобы выбраться на берег.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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