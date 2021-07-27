Под Самарой водитель автобуса решил спасти родных из рабства и чуть не погиб

Под Самарой водитель автобуса едва не погиб, пытаясь спасти родственников из китайского рабства. Видео © LIFE

В посёлке Черноречье Самарской области водитель автобуса чуть не погиб в "кровавой рубке", пытаясь спасти своих родственников из китайского рабства. Уроженцы Поднебесной заставляли работать мигрантов из СНГ в теплицах, однако за труд денег "рабовладельцы" не платили, да и кормили нечасто.

Изначально китайцы обещали рабочим предоставить жильё, еду и заработную плату в размере 40 тысяч рублей в месяц. Но через несколько дней у людей забрали документы и средства связи. А спустя три месяца рабства одному из мигрантов удалось выйти на связь с родственником Шерали Жураевым. Он рассказал Лайфу, что "рабовладельцы" из Китая эксплуатируют рабочих, морят голодом, а также регулярно избивают.

"Мне позвонил мой брат и рассказал про этот весь ужас, про угрозы ножами, пистолетом. Я попросил своих друзей, чтобы они меня туда отвезли. По приезде после разговора они (китайцы – Прим. Лайфа) начали нас рубить своими длинными ножами и стрелять, меня избили и порубили до потери сознания", — рассказал Жураев.

Приятель Шерали, который отправился вместе с ним вызволять родственников из рабства, сообщил нам, что перед тем, как на них напали китайцы, ему удалось перекинуться парой слов с одной из работниц теплицы. По его словам, это была пожилая женщина, она буквально умоляла мужчину спасти её. Бабушка жаловалась, что китайцы мучили её и велели работать "пока не сдохнешь".

"Меня начали рубить кухонным топором, в другой руке у него был мачете, я не знаю, как я выжил. В один момент этих китайцев стало больше 20 человек, которые пытались нас зарубить, также в нас стреляли. Они разбили и расстреляли нашу машину. Больше всего досталось Шерали — у него пулевое ранение, его рубили и били. <...> Но всё-таки родственников нам спасти удалось", — рассказал друг Жураева.

После этой кровавой бойни потерпевшие обратились в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.