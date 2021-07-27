МВФ улучшил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году до 4,4%

Международный валютный фонд обновил данные по росту ВВП России в 2021 году в рамках доклада о перспективах развития мировой экономики. Теперь он составляет 4,4% вместо 3,8%.

Отмечается, что, по прогнозу на 2022 год, МВФ снизил показатели. Рост ВВП России составит 3,1% против апрельского прогноза роста на 3,8%. Также была скорректирована оценка экономического спада в России в прошлом году с 3,1% до 3%.