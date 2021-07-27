МВФ улучшил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году до 4,4%
Однако организация снизила этот показатель в возможном сценарии на 2022 год.
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Международный валютный фонд обновил данные по росту ВВП России в 2021 году в рамках доклада о перспективах развития мировой экономики. Теперь он составляет 4,4% вместо 3,8%.
Отмечается, что, по прогнозу на 2022 год, МВФ снизил показатели. Рост ВВП России составит 3,1% против апрельского прогноза роста на 3,8%. Также была скорректирована оценка экономического спада в России в прошлом году с 3,1% до 3%.
"Многие формирующиеся рынки и развивающиеся экономики стремятся восстановить бюджетные буферы. Некоторые, включая Бразилию, Венгрию, Мексику, Россию и Турцию, также начали нормализацию денежно-кредитной политики, чтобы избежать давления роста цен", — отметили в МВФ.
Ранее Лайф перечислял страны, у которых зафиксирован самый большой госдолг.
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