Климатолог предрёк затопление двух российских городов из-за глобального потепления

Подъём уровня Мирового океана, вызванный глобальным потеплением, может грозить безопасности Санкт-Петербурга и Архангельска. Об этом заявил директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин в беседе с Ura.ru.

"Проблема подъёма Мирового океана — это проблема XXII века. По худшим оценкам, подъём может быть три-пять метров. Тогда это будет проблема многих. И для Петербурга возникнет вопрос, и для Архангельска. Как мы сохраним историческое наследие?" — отметил Кокорин.

В свою очередь ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ "Пущинский научный центр биологических исследований РАН" Алексей Карнаухов отметил, что этой проблемы можно избежать. По его словам, всё зависит от того, как население будет сокращать выбросы и заниматься вопросом глобального потепления. Он также добавил, что в Северной столице построили дамбу, которая выдерживает трёхметровые затопления.

При этом Карнаухов отметил, что в РФ сейчас есть несколько регионов, где наводнения стали регулярно повторяться: это Северный Кавказ и Дальний Восток. Он подчеркнул, что на юге России и на Кавказе большое количество осадков выпадает из-за моря и гор. А в Дальневосточном регионе произошло смещение муссонных дождей.