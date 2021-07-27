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"Давно пора перестать бодаться": Вирусолог оценил перспективы исследования комбинации вакцин "Спутник лайт" и AstraZeneca

По его словам, препараты схожи между собой, так как созданы на платформе аденовирусов. Разница в том, что в основе отечественной вакцины используется человеческий вирус, а зарубежной — вирус шимпанзе.

27 июля, 17:49
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Совместные испытания препаратов от коронавируса "Спутник лайт" и британо-шведского AstraZeneca, скорее всего, просто обозначают желание сотрудничать, что, в общем-то, уже является хорошим звоночком. Такое мнение выразил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

"С общественной точки зрения — полезно и здорово. Уже давно пора перестать бодаться и работать вместе", — сказал специалист в эфире радио "Комсомольская правда".

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Аграновский отметил, что не ожидает от совместных испытаний "потрясающего эффекта" и какого-то прорыва. По его словам, оба препарата похожи, так как созданы на платформе аденовирусов. Вирусолог добавил: разница лишь в том, что в основе отечественной вакцины человеческий вирус, а в зарубежной используется вирус шимпанзе.

Ранее Лайф сообщал, что Минздрав одобрил исследование комбинации вакцин от коронавируса "Спутник лайт" и британо-шведской AstraZeneca. Разрешение выдано 26 июля, срок истекает 2 марта 2022 года. Предполагается, что в исследовании будут задействованы 150 человек и 5 медицинских организаций.

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Вирусологи объяснили, почему стоит комбинировать вакцины "Спутник лайт" и AstraZeneca

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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