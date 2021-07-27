Совместные испытания препаратов от коронавируса "Спутник лайт" и британо-шведского AstraZeneca, скорее всего, просто обозначают желание сотрудничать, что, в общем-то, уже является хорошим звоночком. Такое мнение выразил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

"С общественной точки зрения — полезно и здорово. Уже давно пора перестать бодаться и работать вместе", — сказал специалист в эфире радио "Комсомольская правда".

Аграновский отметил, что не ожидает от совместных испытаний "потрясающего эффекта" и какого-то прорыва. По его словам, оба препарата похожи, так как созданы на платформе аденовирусов. Вирусолог добавил: разница лишь в том, что в основе отечественной вакцины человеческий вирус, а в зарубежной используется вирус шимпанзе.