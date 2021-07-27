40-летняя Пэрис Хилтон впервые станет мамой

Наследница сети отелей Hilton Hotels Пэрис Хилтон, похоже, станет мамой. По данным таблоида PageSix, 40-летняя светская львица ждёт первенца от своего жениха Картера Реума — американского предпринимателя, писателя и специалиста по венчурным инвестициям. Пара ещё в прошлом году сообщала о желании стать родителями, а зимой, как выяснили журналисты, Пэрис прошла процедуру ЭКО — будущая мама мечтает о близнецах.

Пэрис и Картер обручились в феврале 2021 года. Предприниматель сделал предложение своей возлюбленной на частном острове. А за два года до этого имя некогда скандальной светской львицы вновь промелькнуло в таблоидах из-за разрыва помолвки с манекенщиком Крисом Зилкой. Пара была в отношениях долгих восемь лет, а в день "икс" мужчина подарил избраннице кольцо за $2 млн с 20-каратным бриллиантом. Брошенный жених даже потребовал вернуть украшение обратно.