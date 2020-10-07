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Категорий: 17

Гинеколог оказался отцом 17 детей, чьих матерей он обманул во время процедуры ЭКО

Ян Вильдшут работал в клинике репродуктивной медицины Софийской больницы на востоке Нидерландов с 1981 по 1993 год. Только спустя десятилетия общественности стало известно об аморальных поступках, которые совершал врач.

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На этой неделе работники медучреждения в Зволле, которое теперь называется Больница Исала, заявили о беспрецедентном случае. Точнее, их было несколько. Оказалось Вильдшут использовал свою сперму для процедур ЭКО, которые он проводил в больнице. Конечно, пациентки были уверены, что для оплодотворения берётся генетический материал анонимных доноров.

Фото © AD

Фото © AD

В официальном заявлении больницы Исала сказано как минимум о 17 детях, родившихся в результате ЭКО с использованием донорской спермы Вильдшута. Руководство учреждения осудило действия медика, охарактеризовав их как "морально неприемлемые".

Впервые стало известно о том, что гинеколог подменял генматериал для проведения процедуры, в 2009 году. Тогда один из детей, чьим биологическим отцом является Вильдшут, обнаружил совпадение ДНК с племянницей доктора. Эта новость их сильно удивила.

Мы никогда не подозревали, что он мог быть донором. Вильдшут производил впечатление дружелюбного, честного и преданного своему делу человека

Родители, пожелавшие остаться анонимными

Фото © Twitter / BesteNieuws

Фото © Twitter / BesteNieuws

Когда руководство учреждения узнало о бесчинствах Вильдшута, они создали его ДНК-профиль. Так другие дети, рождённые после лечения бесплодия в больнице Исала, могли проверить, является ли гинеколог их биологическим отцом.

Правда, ничего, кроме знания, эти тесты принести не могут. Теперь врачу, у которого немало и своих законных детей, никакие санкции не страшны — он уже умер, пишет Daily Mail.

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