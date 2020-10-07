Гинеколог оказался отцом 17 детей, чьих матерей он обманул во время процедуры ЭКО

На этой неделе работники медучреждения в Зволле, которое теперь называется Больница Исала, заявили о беспрецедентном случае. Точнее, их было несколько. Оказалось Вильдшут использовал свою сперму для процедур ЭКО, которые он проводил в больнице. Конечно, пациентки были уверены, что для оплодотворения берётся генетический материал анонимных доноров.

В официальном заявлении больницы Исала сказано как минимум о 17 детях, родившихся в результате ЭКО с использованием донорской спермы Вильдшута. Руководство учреждения осудило действия медика, охарактеризовав их как "морально неприемлемые".

Впервые стало известно о том, что гинеколог подменял генматериал для проведения процедуры, в 2009 году. Тогда один из детей, чьим биологическим отцом является Вильдшут, обнаружил совпадение ДНК с племянницей доктора. Эта новость их сильно удивила.