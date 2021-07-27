Все новые аккаунты детей младше 16 лет в Instagram будут закрытыми

Аккаунты новых пользователей "Инстаграма", которым ещё нет 16 лет, автоматически будут закрытыми для тех, кого нет в списке друзей. Об этом сообщается в блоге социальной сети.

"С этой недели все, кто младше 16 лет (или младше 18 лет в некоторых странах), будут по умолчанию переводиться в приватный аккаунт, когда они присоединяются к "Инстаграму", — говорится в заявлении.

Отмечается, что ранее зарегистрированным пользователям в этой возрастной группе будет предложено перейти на закрытый аккаунт. В компании добавили, что такая мера направлена на защиту несовершеннолетних от нежелательных взаимодействий с подозрительными пользователями.

Кроме того, "Инстаграм" пообещал, что через несколько недель рекламодатели смогут настраивать таргетинг на лиц младше 18 лет. Уточняется, что эти изменения распространятся на Facebook и Messenger.