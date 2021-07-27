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Все новые аккаунты детей младше 16 лет в Instagram будут закрытыми

В компании отметили, что такая мера направлена на защиту несовершеннолетних от нежелательных взаимодействий с подозрительными пользователями.

27 июля, 18:19
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Аккаунты новых пользователей "Инстаграма", которым ещё нет 16 лет, автоматически будут закрытыми для тех, кого нет в списке друзей. Об этом сообщается в блоге социальной сети.

"С этой недели все, кто младше 16 лет (или младше 18 лет в некоторых странах), будут по умолчанию переводиться в приватный аккаунт, когда они присоединяются к "Инстаграму", — говорится в заявлении.

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Отмечается, что ранее зарегистрированным пользователям в этой возрастной группе будет предложено перейти на закрытый аккаунт. В компании добавили, что такая мера направлена на защиту несовершеннолетних от нежелательных взаимодействий с подозрительными пользователями.

Кроме того, "Инстаграм" пообещал, что через несколько недель рекламодатели смогут настраивать таргетинг на лиц младше 18 лет. Уточняется, что эти изменения распространятся на Facebook и Messenger.

Instagram позволит пользователям самостоятельно контролировать нежелательный контент

Instagram позволит пользователям самостоятельно контролировать нежелательный контент

Ранее Лайф писал, что "Инстаграм" запустил новую функцию для безопасности профиля. Для профилактики взломов соцсеть рекомендует пользователям использовать двухфакторную идентификацию, а также добавить номер телефона и почту.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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