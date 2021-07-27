Пресс-секретарь Зеленского назвал причину отставки главнокомандующего ВСУ

Конфликт между министром обороны Украины Андреем Тараном и генерал-полковником Русланом Хомчаком стал причиной отставки последнего с поста главнокомандующего ВСУ. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

"Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге и профессионализме Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Минобороны и ВСУ. Такой синергии мы не видим, а видим конфликты", — заявил Никифоров.