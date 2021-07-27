Пресс-секретарь Зеленского назвал причину отставки главнокомандующего ВСУ
Глава Незалежной хочет видеть "синергию" между Министерством обороны и вооружёнными силами страны, пояснил Никифоров.
Руслан Хомчак. Фото © ТАСС / Serg Glovny / ZUMA Wire
Конфликт между министром обороны Украины Андреем Тараном и генерал-полковником Русланом Хомчаком стал причиной отставки последнего с поста главнокомандующего ВСУ. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Никифоров.
"Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге и профессионализме Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Минобороны и ВСУ. Такой синергии мы не видим, а видим конфликты", — заявил Никифоров.
Напомним, в ноябре 2020 года министр обороны Андрей Таран объявил строгий выговор начальнику Генштаба ВСУ Сергею Корнийчуку и командующему ВВС Сергею Дроздову. В отношении Хомчака было вынесено дисциплинарное взыскание. Решение связано с результатами служебной проверки крушения самолёта Ан-26. В январе 2021 года главком ВСУ Хомчак подал в суд на Минобороны страны, потребовав отменить взыскания.
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