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Пресс-секретарь Зеленского назвал причину отставки главнокомандующего ВСУ

Глава Незалежной хочет видеть "синергию" между Министерством обороны и вооружёнными силами страны, пояснил Никифоров.

27 июля, 18:33
<p>Руслан Хомчак. Фото © ТАСС / Serg Glovny / ZUMA Wire</p>

Руслан Хомчак. Фото © ТАСС / Serg Glovny / ZUMA Wire

Конфликт между министром обороны Украины Андреем Тараном и генерал-полковником Русланом Хомчаком стал причиной отставки последнего с поста главнокомандующего ВСУ. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

"Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге и профессионализме Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Минобороны и ВСУ. Такой синергии мы не видим, а видим конфликты", — заявил Никифоров.

Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ

Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ

Напомним, в ноябре 2020 года министр обороны Андрей Таран объявил строгий выговор начальнику Генштаба ВСУ Сергею Корнийчуку и командующему ВВС Сергею Дроздову. В отношении Хомчака было вынесено дисциплинарное взыскание. Решение связано с результатами служебной проверки крушения самолёта Ан-26. В январе 2021 года главком ВСУ Хомчак подал в суд на Минобороны страны, потребовав отменить взыскания.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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