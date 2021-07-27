Врач объяснила, что полезнее — дыня или арбуз

Однозначно нельзя сказать, дыня или арбуз полезнее, но самое главное — соблюдать меру при употреблении этих продуктов. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказала врач-диетолог Ольга Кораблева.

"В обоих бахчевых много витаминов и микроэлементов, например магния, калия, марганца. Однако самое главное — употреблять продукты в меру: разовая порция не должна превышать 200 граммов. В таких количествах арбуз не вызовет мочегонного, а дыня — слабительного эффекта, и польза для здоровья будет максимальной", — объяснила врач.

В частности, в 100 граммах дыни 35 килокалорий, в таком же количестве арбуза — 25 килокалорий. Из-за большего количества клетчатки дыня сытнее. Там же больше витамина С (36 миллиграммов против 8 у арбуза), который положительно влияет на кожу и помогает железу усваиваться. Арбуз обладает другими полезными веществами.

"Арбуз содержит ликопин — вещество, обеспечивающее ему красную окраску. Это антиоксидант, снижающий риск развития атеросклероза и сердечных заболеваний. Есть исследования, которые говорят о том, что употребление ликопина снижает депрессию, тревожность и даже уменьшает боли в суставах", — отметила Кораблева.