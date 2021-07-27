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Врач объяснила, что полезнее — дыня или арбуз

По словам специалиста, в составе этих бахчевых содержится много витаминов и микроэлементов.

27 июля, 18:57
<p>Фото © <a href="https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B7-%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%8F-%D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-478608/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">pixabay.com</a></p>

Фото © pixabay.com

Однозначно нельзя сказать, дыня или арбуз полезнее, но самое главное — соблюдать меру при употреблении этих продуктов. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказала врач-диетолог Ольга Кораблева.

"В обоих бахчевых много витаминов и микроэлементов, например магния, калия, марганца. Однако самое главное — употреблять продукты в меру: разовая порция не должна превышать 200 граммов. В таких количествах арбуз не вызовет мочегонного, а дыня — слабительного эффекта, и польза для здоровья будет максимальной", — объяснила врач.

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В частности, в 100 граммах дыни 35 килокалорий, в таком же количестве арбуза — 25 килокалорий. Из-за большего количества клетчатки дыня сытнее. Там же больше витамина С (36 миллиграммов против 8 у арбуза), который положительно влияет на кожу и помогает железу усваиваться. Арбуз обладает другими полезными веществами.

"Арбуз содержит ликопин — вещество, обеспечивающее ему красную окраску. Это антиоксидант, снижающий риск развития атеросклероза и сердечных заболеваний. Есть исследования, которые говорят о том, что употребление ликопина снижает депрессию, тревожность и даже уменьшает боли в суставах", — отметила Кораблева.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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