Жена футбольного арбитра устраивала провокации, пока сын Пьехи лежал в больнице

Жена футбольного арбитра Владислава Безбородова Ирина не собирается извиняться перед семьёй российского певца Стаса Пьехи за избиение его сына Пети и бывшей тёщи. После госпитализации мальчика она к тому же устроила несколько провокаций. Об этом в беседе с Teleprogramma.pro сообщил адвокат семьи Пьехи Сергей Жорин.

"Когда Петя был в больнице, а Наталья (бывшая жена Стаса Пьехи Наталья Горчакова. — Прим. Лайфа) вместе с ним, в коттеджном посёлке продолжали находиться бабушка мальчика и её родственники. И в это время Безбородова зачем-то приходила на территорию их коттеджа, что-то снимала на видео, как-то вела себя очень ярко. Она себя чувствует правой и не собирается извиняться. И мы надеемся, что это дело получит своё логическое окончание", — объяснил юрист.