Жена футбольного арбитра устраивала провокации, пока сын Пьехи лежал в больнице
Как сообщил адвокат семьи певца, Ирина, напавшая на семилетнего Петю, вообще не считает себя виноватой и не намерена извиняться.
Кадр из видео © "Онлайн журнал StarHit (Стархит)"
Жена футбольного арбитра Владислава Безбородова Ирина не собирается извиняться перед семьёй российского певца Стаса Пьехи за избиение его сына Пети и бывшей тёщи. После госпитализации мальчика она к тому же устроила несколько провокаций. Об этом в беседе с Teleprogramma.pro сообщил адвокат семьи Пьехи Сергей Жорин.
"Когда Петя был в больнице, а Наталья (бывшая жена Стаса Пьехи Наталья Горчакова. — Прим. Лайфа) вместе с ним, в коттеджном посёлке продолжали находиться бабушка мальчика и её родственники. И в это время Безбородова зачем-то приходила на территорию их коттеджа, что-то снимала на видео, как-то вела себя очень ярко. Она себя чувствует правой и не собирается извиняться. И мы надеемся, что это дело получит своё логическое окончание", — объяснил юрист.
Отмечается, что Петя чувствует себя не очень хорошо, ему был причинён моральный вред помимо физического. У бабушки мальчика аналогичное состояние. По мнению Жорина, Безбородовой будет трудно избежать наказания, поскольку председатель СК России Александр Бастрыкин взял это дело под личный контроль.
Напомним, жену футбольного арбитра Владислава Безбородова обвинили в жестоком избиении семилетнего сына Стаса Пьехи. Инцидент произошёл в коттеджном посёлке под Санкт-Петербургом. Как рассказал Лайфу адвокат Сергей Жорин, мальчику диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, на теле остались гематомы, есть подозрение на сотрясение мозга. 23 июля Горчакова сообщила подписчикам в "Инстаграме" о том, что врачи перевели Петю на амбулаторное лечение и они наконец поехали домой. По факту избиения ребёнка возбуждено уголовное дело.
Комментариев: 0