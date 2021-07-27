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В Петербурге участились случаи кражи велосипедов

Злоумышленники попадают на камеры видеонаблюдения, вычислить их часто не получается.

27 июля, 19:27
<p>Фото © "ВКонтакте" / <a href="https://vk.com/vasilyevskiyostrov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Живём на Васильевском</a></p>

Фото © "ВКонтакте" / Живём на Васильевском

В Санкт-Петербурге участились случаи кражи велосипедов. Один из последних произошёл на Васильевском острове на улице Наличной. Как пишут в социальных сетях, злоумышленники вошли в подъезд жилого дома, разорвали удерживающие цепочки и уехали на украденном транспорте.

Как отмечает телеканал "Санкт-Петербург", подобные кражи нередко встречаются и в других районах Северной столицы. В Рыбацком из дома № 20 по Советскому проспекту два человека увезли велосипед, спокойно пробравшись в дом.

По версии некоторых петербуржцев, кражи совершаются одними и теми же людьми. Они нередко попадают на камеры видеонаблюдения, поймать их ещё не удалось. При этом полиция принимает заявления от всех пострадавших.

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А в Башкирии двое мужчин убили таксиста ради 400 рублей. Следствие выяснило, что задержанные ранее уже привлекались к уголовной ответственности за кражу. А один из них был судим за убийство.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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