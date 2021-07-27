В Петербурге участились случаи кражи велосипедов
Злоумышленники попадают на камеры видеонаблюдения, вычислить их часто не получается.
Фото © "ВКонтакте" / Живём на Васильевском
В Санкт-Петербурге участились случаи кражи велосипедов. Один из последних произошёл на Васильевском острове на улице Наличной. Как пишут в социальных сетях, злоумышленники вошли в подъезд жилого дома, разорвали удерживающие цепочки и уехали на украденном транспорте.
Как отмечает телеканал "Санкт-Петербург", подобные кражи нередко встречаются и в других районах Северной столицы. В Рыбацком из дома № 20 по Советскому проспекту два человека увезли велосипед, спокойно пробравшись в дом.
По версии некоторых петербуржцев, кражи совершаются одними и теми же людьми. Они нередко попадают на камеры видеонаблюдения, поймать их ещё не удалось. При этом полиция принимает заявления от всех пострадавших.
А в Башкирии двое мужчин убили таксиста ради 400 рублей. Следствие выяснило, что задержанные ранее уже привлекались к уголовной ответственности за кражу. А один из них был судим за убийство.
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