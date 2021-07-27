В Петербурге участились случаи кражи велосипедов

В Санкт-Петербурге участились случаи кражи велосипедов. Один из последних произошёл на Васильевском острове на улице Наличной. Как пишут в социальных сетях, злоумышленники вошли в подъезд жилого дома, разорвали удерживающие цепочки и уехали на украденном транспорте.

Как отмечает телеканал "Санкт-Петербург", подобные кражи нередко встречаются и в других районах Северной столицы. В Рыбацком из дома № 20 по Советскому проспекту два человека увезли велосипед, спокойно пробравшись в дом.

По версии некоторых петербуржцев, кражи совершаются одними и теми же людьми. Они нередко попадают на камеры видеонаблюдения, поймать их ещё не удалось. При этом полиция принимает заявления от всех пострадавших.