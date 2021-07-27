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Минздрав раскрыл, как намерен ужесточить меры по борьбе с курением

К примеру, в стране могут запретить ароматизированные сигареты, а также добавки, которые способны усиливать зависимость.

27 июля, 19:45
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Министерство здравоохранения России прорабатывает меры по ужесточению борьбы с курением в России. Об этом сообщил замглавы ведомства Олег Салагай в своём телеграм-канале.

По его словам, в том числе планируется выпуск "обезличенных" сигаретных упаковок, 75% площади которых будут занимать рисунки или фото о вреде курения. Ещё одна мера — запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ. Также планируется ввести "запрет на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях".

Крупнейший табачный производитель призвал запретить сигареты

Крупнейший табачный производитель призвал запретить сигареты

Салагай приводит данные Всемирной организации здравоохранения о том, что сейчас в мире идёт борьба и с новым видом курения — в 32 странах запрещена продажа электронных систем доставки никотина. Ещё 79 стран ввели хотя бы одно частичное ограничение.

Лайф рассказывал, что ранее в Общественной палате предложили увеличить отпуск некурящим работникам на десять дней.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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