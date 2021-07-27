Минздрав раскрыл, как намерен ужесточить меры по борьбе с курением
К примеру, в стране могут запретить ароматизированные сигареты, а также добавки, которые способны усиливать зависимость.
Фото © Pixabay
Министерство здравоохранения России прорабатывает меры по ужесточению борьбы с курением в России. Об этом сообщил замглавы ведомства Олег Салагай в своём телеграм-канале.
По его словам, в том числе планируется выпуск "обезличенных" сигаретных упаковок, 75% площади которых будут занимать рисунки или фото о вреде курения. Ещё одна мера — запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ. Также планируется ввести "запрет на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях".
Салагай приводит данные Всемирной организации здравоохранения о том, что сейчас в мире идёт борьба и с новым видом курения — в 32 странах запрещена продажа электронных систем доставки никотина. Ещё 79 стран ввели хотя бы одно частичное ограничение.
Лайф рассказывал, что ранее в Общественной палате предложили увеличить отпуск некурящим работникам на десять дней.
Комментариев: 0