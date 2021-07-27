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Байден заявил о попытках России вмешаться в подготовку к выборам 2022 года

По мнению американского лидера, это вмешательство проявляется в распространении дезинформации.

27 июля, 19:50
<p>Джо Байден. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/WhiteHouse/photos/259852046083646" target="_blank" rel="noopener noreferrer">WhiteHouse</a></p>

Джо Байден. Фото © Facebook / WhiteHouse

Президент США Джо Байден считает, что Россия пытается уже сейчас вмешиваться в подготовку к промежуточным выборам, которые состоятся в Штатах в 2022 году. Об этом сообщил во вторник пресс-пул Белого дома.

Как отмечается, по мнению Байдена, дезинформация о выборах становится всё более серьёзной проблемой. Он упомянул некие разведданные, согласно которым Россия якобы распространяет ложные сведения, пытается повлиять на процесс подготовки к голосованию.

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В свою очередь, экс-президент США Дональд Трамп обвинил Россию в уничтожении Америки при Байдене. Он призвал республиканцев к совместной работе над "гигантской победой" на следующих выборах.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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