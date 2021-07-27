Байден заявил о попытках России вмешаться в подготовку к выборам 2022 года
По мнению американского лидера, это вмешательство проявляется в распространении дезинформации.
Джо Байден. Фото © Facebook / WhiteHouse
Президент США Джо Байден считает, что Россия пытается уже сейчас вмешиваться в подготовку к промежуточным выборам, которые состоятся в Штатах в 2022 году. Об этом сообщил во вторник пресс-пул Белого дома.
Как отмечается, по мнению Байдена, дезинформация о выборах становится всё более серьёзной проблемой. Он упомянул некие разведданные, согласно которым Россия якобы распространяет ложные сведения, пытается повлиять на процесс подготовки к голосованию.
В свою очередь, экс-президент США Дональд Трамп обвинил Россию в уничтожении Америки при Байдене. Он призвал республиканцев к совместной работе над "гигантской победой" на следующих выборах.
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