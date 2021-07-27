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Минздрав Турции забил тревогу из-за резкого прироста больных ковидом

Сейчас в стране фиксируют показатели, которые были два месяца назад, когда заболеваемость так же резко шла на спад.

27 июля, 20:25
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Турции наблюдается резкий скачок заболеваемости коронавирусом, с начала июля суточный прирост подскочил в четыре с половиной раза, сообщает Минздрав. Тревогу вызывает число инфицированных за вторник — 19 761 (умер 51 человек). Это на фоне того, что в июне после апрельского пика показатель стабилизировался на уровне 5–7 тысяч заразившихся.

"Мы достигли роста числа случаев, который вызывает тревогу по поводу контроля над эпидемией", — цитирует слова главы Минздрава Турции Фахреттина Коджи РИА "Новости".

Ранее Лайф сообщал о суточном приросте новых случаев ковида в Турции, который оказался максимальным с 9 мая. Тогда за 24 часа умерло 63 человека, общее число инфицированных превысило 5,514 миллиона.

Посольство Турции ответило на слухи о вероятном введении ограничений на въезд россиян

Посольство Турции ответило на слухи о вероятном введении ограничений на въезд россиян

Напомним, на прошлой неделе появилась информация о том, что турецкие власти собираются вновь закрывать границы из-за дельта-штамма коронавируса. Однако позже эти слухи опровергли.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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