Минздрав Турции забил тревогу из-за резкого прироста больных ковидом

В Турции наблюдается резкий скачок заболеваемости коронавирусом, с начала июля суточный прирост подскочил в четыре с половиной раза, сообщает Минздрав. Тревогу вызывает число инфицированных за вторник — 19 761 (умер 51 человек). Это на фоне того, что в июне после апрельского пика показатель стабилизировался на уровне 5–7 тысяч заразившихся.

"Мы достигли роста числа случаев, который вызывает тревогу по поводу контроля над эпидемией", — цитирует слова главы Минздрава Турции Фахреттина Коджи РИА "Новости".

Ранее Лайф сообщал о суточном приросте новых случаев ковида в Турции, который оказался максимальным с 9 мая. Тогда за 24 часа умерло 63 человека, общее число инфицированных превысило 5,514 миллиона.