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Литовский спецназ жёстко разогнал митингующих против размещения мигрантов

Сначала жители посёлка Руднинкай вышли на мирную акцию протеста, а затем заблокировали подъезды к месту создания будущего лагеря.

27 июля, 22:13

Литовский спецназ жёстко разогнал митингующих против размещения мигрантов. Видео © Facebook / Seržas Šakūnas

В Литве демонстрантов, протестующих против размещения нелегальных мигрантов, власти решили разогнать при помощи спецназа. Глава МВД Агне Билотайте заявила, что акция протеста не была мирной, и просит провести досудебное расследование по факту сопротивления полиции.

Лагерь для мигрантов должен появиться в литовском посёлке Руднинкай. Местным жителям это решение властей не понравилось. Сначала они вышли на митинг, а затем заблокировали подъезды. В посёлке проживает примерно 500 человек. В лагере намерены разместить около 1500 мигрантов.

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Ранее сообщалось, что Эстония отправит Литве 100 километров колючей проволоки для забора на границе с Белоруссией. Там также предложили задействовать беспилотники для контроля над ситуацией с мигрантами.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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