Литовский спецназ жёстко разогнал митингующих против размещения мигрантов. Видео © Facebook / Seržas Šakūnas

В Литве демонстрантов, протестующих против размещения нелегальных мигрантов, власти решили разогнать при помощи спецназа. Глава МВД Агне Билотайте заявила, что акция протеста не была мирной, и просит провести досудебное расследование по факту сопротивления полиции.

Лагерь для мигрантов должен появиться в литовском посёлке Руднинкай. Местным жителям это решение властей не понравилось. Сначала они вышли на митинг, а затем заблокировали подъезды. В посёлке проживает примерно 500 человек. В лагере намерены разместить около 1500 мигрантов.