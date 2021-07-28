В Ульяновске после месяца лечения от пневмонии умер ребёнок, мать которого умолчала о ВИЧ

В Ульяновске медики на протяжении месяца лечили восьмилетнего мальчика от пневмонии, но слишком поздно выяснили, что у него ВИЧ-инфекция поздней стадии 4В. Ребёнок скончался, следователи возбудили уголовное дело в отношении матери мальчика — 36-летней местной жительницы. Она не рассказала о своём статусе ВИЧ-инфицированной медикам.

По данным Лайфа, впервые женщина обратилась в больницу 10 июня. Она привезла сына с подозрением на аппендицит, но от госпитализации отказалась. Тогда врачи заподозрили, что у ребёнка кишечное заболевание.

Плохо мальчику стало спустя несколько дней. 15 июня женщина вновь привезла его в больницу. На следующий день ребёнка доставили в инфекционную больницу с диагнозом "двусторонняя пневмония" с поражением 75% лёгких, тест на ковид оказался отрицательным. Лечение не давало результатов, и состояние мальчика ухудшилось к 4 июля, его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Врачи вызвали мать мальчика для подписания соглашения на проведение исследований (без её разрешения они не могли этого сделать) и попросили привезти с собой амбулаторную карту по месту жительства.

Так медики узнали, что у женщины ВИЧ, а её сын с момента рождения и до двух лет стоял на учёте в СПИД-центре в связи с контактом с матерью. Тогда врачи не выявили у мальчика ВИЧ и сняли с учёта. Соответственно, свой диагноз женщина раскрыла врачам только спустя полмесяца после госпитализации сына с пневмонией.

9 июля у мальчика диагностировали ВИЧ-инфекцию на стадии 4В. После этого ему откорректировали лечение с применением препаратов от ВИЧ, подключили к лечению специалиста СПИД-центра, но утром 23 июля ребёнок умер.

Мать мальчика пояснила следователям, что прежде обращалась в СПИД-центр, проходила проверку, но в связи с тем, что они часто переезжали, она необходимую терапию делала несвоевременно.

Женщина помимо сына воспитывает четырёх младших дочерей. Старшая из них готовится идти в первый класс, а остальные девочки сидят дома и не зарегистрированы в детских садах. Мать проживает с биологическим отцом как с сожителем, их брак официально не зарегистрирован, а в свидетельствах о рождении детей в графе "отец" стоит прочерк. Мужчина и женщина официально не работают, живут на детское пособие в квартире, купленной за счёт материнского капитала.