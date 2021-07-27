Жителей Центральной России предупредили о затяжных дождях

В центральную часть России в среду, 28 июля, придёт дождливая погода, она установится до конца месяца. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он добавил, что со второй половины дня 29 июля осадки приобретут летний характер и станут комфортными.

"С завтрашнего дня прогнозируются в средней полосе, в частности в Москве, дожди, но это не должно приводить в уныние, погода будет тёплой. Кратковременные дожди начнутся во второй половине дня в среду, в ночь на четверг они уже будут умеренными, и появятся условия для грозовой деятельности", — рассказал Вильфанд ТАСС.

Синоптик прогнозирует продолжение дождей до конца июля. Вместе с тем во второй половине дня в четверг будет пробиваться солнце, станет меньше облаков, что, по словам метеоролога, создаст вполне комфортную погоду для жителей европейской части России.