"Получается более высокая защита": Российские учёные одобрили комбинацию вакцин "Спутник" — AstraZeneca В России решили испытать сочетание двух вакцин, сделанных по разные стороны баррикад: "Спутник V" отвергают в Европе, зато одобренная там AstraZeneca недавно оскандалилась тромбозами. 27 июля, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Zuma / dpa / picture-alliance / Stefan Sauer

На сайте Государственного реестра лекарственных средств появилась информация о том, что в России собираются исследовать комбинацию двух вакцин от коронавируса: "Спутника лайт" и препарата от британской компании AstraZeneca. Сообщается, что цель предстоящих клинических испытаний — "изучение безопасности и иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 и rAd26-S, вводимых по схеме "гетерологичный прайм-буст" для профилактики новой коронавирусной инфекции CoViD-19 у взрослых". Сейчас будем расшифровывать.

AZD1222 — это AstraZeneca. rAd26-S — это "Спутник". "Прайм-буст" — это значит, что вакцинация идёт в два этапа: первая доза — это "прайм", а вторая — "буст". Boost переводится как "усиливать", то есть она максимально усиливает иммунитет. Гетерологичный — это значит "основанный на разных вирусных структурах". К примеру, "Спутник V" сам по себе гетерологичный: у него в первой дозе ген ковидного "шипа" (спайк-белка) находится внутри оболочки человеческого аденовируса 26-го типа, а во второй дозе используется аденовирус другого, 5-го типа. А вот "оксфордская" вакцина AstraZeneca — гомологичная: у неё везде этот ген "шипа" лежит в обёртке одного и того же аденовируса шимпанзе.

Комбинация этих двух препаратов предполагает, что человеку вводят первую дозу "Спутника", а второй дозой идёт британская вакцина. Это сочетание планируют опробовать в пяти клиниках, в том числе в НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева и Санкт-Петербургском медуниверситете имени академика И.П. Павлова. Как пишет ТАСС со ссылкой на данные госреестра, в исследовании примут участие 150 пациентов.

Заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток профессор Игорь Красильников считает, что объединение двух разных вакцин вполне может оказаться очень удачным решением.

В вакцинах часто используется метод "прайм-буст", и поэтому если сначала вакцинировать одной вакциной, а потом другой, то, как правило, получается более высокая защита Игорь Красильников Заместитель директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток

Он также предположил, что россиянам комбинация "Спутника" и AstraZeneca может принести пользу не только в смысле иммунитета.

Я думаю, это одобрили ещё и для того, чтобы получить международные сертификаты и чтобы наши люди могли ездить по всему миру. "Спутник" же в Европе не принят, а AstraZeneca, в общем, зарегистрирована по всей Европе. И поэтому если в таком сочетании, то будет международный QR-код Игорь Красильников Заместитель директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток

Остаётся, пожалуй, один вопрос: у вакцины от AstraZeneca не совсем однозначная репутация. Учёные из университета Гёте во Франкфурте недавно пришли к выводу, что аденовирус шимпанзе в некоторых случаях может оказаться не лучшей упаковкой для "шипа": иногда он доставляет S-белок не туда, куда надо — а именно не в жидкость внутри клетки, где требуется запустить защитные реакции, — а прямо в клеточное ядро, то есть куда вообще не надо. А там, по данным немецких исследователей, спайк расщепляется, начинает видоизменяться и получаются "шипы"-мутанты, которые вместо того, чтобы вызывать иммунный ответ, сгущают кровь, склеивают тромбоциты и вызывают тромбозы. Именно так учёные объясняют недавние многочисленные сообщения о побочных эффектах вакцины от AstraZeneca. Впрочем, у их норвежских коллег, например, немного другая версия: они считают, что "оксфордская" прививка вызывает выработку не тех антител, то есть они не борются с патогеном, а провоцируют тромбоз.

В любом случае весной 2021 года с "Астразенекой" был целый скандал: более чем в десятке европейских стран прекратили давать людям эту вакцину. В апреле сообщали о 168 привитых британцах с тромбами, 32 из них умерли. Довольно широко обсуждали случай с 39-летней британской моделью Стефани Дюбуа: 6 мая ей дали первую дозу, в тот же день она почувствовала себя плохо, 14-го госпитализирована, 19-го впала в кому, 22-го умерла от кровоизлияния в мозг.

Меж тем большинство отказавшихся от вакцины AstraZeneca европейских стран ещё в марте возобновили её использование. Случаи тромбозов признали редкими. Профессор Игорь Красильников подчеркнул, что британский препарат не единственный в мире с побочными эффектами.

Дело в том, что во всех векторных вакцинах отмечается такая зависимость, любая вакцинация может дать какие-то поствакцинальные осложнения Игорь Красильников Заместитель директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток

Эту мысль продолжил и молекулярный биолог, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов.

Побочных явлений вообще очень много от очень многих лекарств: от аспирина, от хлористого кальция, от чего только нет. Даже воды вы перепьёте — у вас будет побочное действие Сергей Нетёсов Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета

Он добавил, что тромбообразование отмечено и после введения другой зарубежной вакцины — от компании Johnson & Johnson. Но, по мнению учёного, этих случаев не настолько много, чтобы считать эти вакцины опасными.

Частота этих побочных эффектов у "Астразенеки" — один на сто тысяч уколов, а у Johnson & Johnson и того меньше — два на миллион. На самом деле это очень небольшая частота, и два на миллион — это гораздо меньше вероятность, чем попасть в автомобильную аварию со смертельным исходом. А кроме того, от таких тромбозов легко избавиться, если человек со склонностью к тромбозам, к повышенной свёртываемости крови два дня перед вакцинацией принимает тромболитические препараты Сергей Нетёсов Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета

А самое главное, профессор Нетёсов считает, что отечественная вакцина может свести к минимуму возможные проблемы с британской, так что эта комбинация могла бы очень пригодиться не только россиянам, которым надо в Европу, но и европейцам, которым не дают “Спутник”.

Эффект "Спутника" на первом этапе может снизить побочный эффект от "Астразенеки", потому что это один и тот же серотип, но от "Спутника" такие побочные эффекты вообще чрезвычайно редки. И если вы первой дозой даёте тот компонент, который практически не даёт таких побочных эффектов, это, на самом деле, должно уменьшить количество этих тромбозов во втором компоненте, потому что это дальние родственные штаммы Сергей Нетёсов Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета

С другой стороны, британский препарат тоже может усилить действие российского, отмечает молекулярный биолог. По мнению Сергея Нетёсова, эффект второй дозы "Спутника" не так велик, как хотелось бы.

У "Спутника" второй компонент — аденовирус 5-го серотипа, он слабоват по одной причине: дело в том, что этот компонент очень распространён, к нему у очень многих людей есть антитела и поэтому они реагируют на вторую инъекцию не так сильно, как, вообще говоря, хотелось бы. Поэтому комбинация первого компонента "Спутника" и второго компонента "Астразенеки" может оказаться весьма перспективной для такой иммунизации. Титры, возможно, будут больше Сергей Нетёсов Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета

Авторы Адель Романенкова