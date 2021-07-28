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Мужчины из сборной Израиля сломали антисекс-кровать в Олимпийской деревне

Ролик стал вирусным и набрал пять миллионов просмотров в Сети, но вскоре был удалён автором.

27 июля, 22:38

Мужчины из сборной Израиля сломали антисекс-кровать в Олимпийской деревне. Видео © @bwangah / TikTok

Израильские спортсмены решили бросить вызов антисекс-кроватям в Олимпийской деревне. Бейсболист Бен Вангер опубликовал в TikTok ролик со словами, что поступает много вопросов по этой теме. Эксперимент он начал один, позже к нему присоединились другие члены национальной сборной.

"Получили много вопросов о кроватях в Олимпийской деревне, поэтому сегодня мы проверим и увидим, сколько израильтян нужно, чтобы сломать эту картонную кровать", — цитирует слова из начала ролика New York Post.

Эксперимент показал, что антисекс-кровать выдерживает восьмерых, а с присоединением девятого конструкция рухнула. Ролик же стал вирусным, набрав около пяти миллионов просмотров, однако вскоре был удалён автором.

Участников Олимпиады в Токио разместят на картонных антисекс-кроватях

Участников Олимпиады в Токио разместят на картонных антисекс-кроватях

Ранее Лайф писал, что ирландский гимнаст тоже проверил на прочность антисекс-кровати на Олимпиаде в Токио. На такой своеобразный "тест-драйв" отреагировали в МОК и поблагодарили его за то, что он "развенчал миф".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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