В России разрешили регистрировать браки на дому и в больницах
Чтобы получить такую возможность, нужно будет указать веские основания в заявлении для загса.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв
Минюст разрешил регистрировать супружеские браки на дому или в медицинских учреждениях. Соответствующий приказ ведомства опубликован на портале правовой информации.
В нём говорится, что основанием для этого могут стать лишь особые обстоятельства. Их заявители указывают в заявлении, а после уже органы загса определяют, достаточные они или нет. В приказе перечень таких обстоятельств не установлен.
"Максимальное время совершения административных процедур при регистрации заключения брака в присутствии лиц, вступающих в брак при особых обстоятельствах (с выездом на дом, в медицинскую или иную организацию), составляет 150 минут с учётом времени в пути для проведения государственной регистрации заключения брака", — уточняется в документе.
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