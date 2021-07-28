В России разрешили регистрировать браки на дому и в больницах

Минюст разрешил регистрировать супружеские браки на дому или в медицинских учреждениях. Соответствующий приказ ведомства опубликован на портале правовой информации.

В нём говорится, что основанием для этого могут стать лишь особые обстоятельства. Их заявители указывают в заявлении, а после уже органы загса определяют, достаточные они или нет. В приказе перечень таких обстоятельств не установлен.

"Максимальное время совершения административных процедур при регистрации заключения брака в присутствии лиц, вступающих в брак при особых обстоятельствах (с выездом на дом, в медицинскую или иную организацию), составляет 150 минут с учётом времени в пути для проведения государственной регистрации заключения брака", — уточняется в документе.