Заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач предрёк "поражение" Москве в разговоре о едином историческом наследии России и Украины. По мнению дипломата, общие корни двух народов являются предметом спора, на который пытается повлиять Москва.

"Но мне кажется, что историю нельзя исказить полностью, нельзя изменить никакими попытками фальшивой интерпретации. Они обречены на поражение, потому что не опираются на правду", — сказал политик в беседе с "Польским радио", рассуждая на тему "общего европейского наследия" Украины, Польши и Литвы.

Дипломат также рассказал, что ему нравится идея о новой концепции объединения Польши, Литвы и Украины как полноправных членов НАТО и Евросоюза. Таким образом, отметил политик, страны намерены продемонстрировать общность политических, экономических и социальных интересов.

Напомним, летом 2020 года был создан "Люблинский треугольник" — это трёхсторонняя платформа для политического, экономического и социального сотрудничества между Украиной, Польшей и Литвой. Тогда российский сенатор Пушков заявил о желании Варшавы пробиться к Чёрному морю с помощью Украины и напомнил, чем закончилась политика первого главы возрождённого Польского государства Юзефа Пилсудского.